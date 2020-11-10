Бывшего мужа жительницы Алтая арестовали за попытку отрубить ей руки

В Республике Алтай мужчина напал на экс-супругу с топором и попытался отрубить ей руки, нападавшего арестовали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщина отвела ребенка в детсад и направилась к дому, где увидела бывшего мужа, с которым она в разводе с недавнего времени, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием», – уточнили в МВД.

Большинство ударов нападавший нанес по правой кисти. После этого подозреваемый забежал в подъезд и попросил местных жителей вызвать скорую помощь, после чего скрылся.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

«В настоящее время бывший супруг потерпевшей, 31-летний ранее судимый горожанин, задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – заключили в ведомстве.

В декабре 2017 года житель Серпухова обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.