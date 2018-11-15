Вынесен приговор отрубившему руки жене мужчине

Серпуховской городской суд Московской области осудил на 14 лет Дмитрия Грачева, из ревности отрубившего кисти рук своей жене.

Суд признал Грачева виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий уточнила, что его признали виновным по трем статьям УК РФ: ст. 111 («причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 119 («угроза убийством») и ст. 126 («похищение человека», два эпизода), передает ТАСС.

«Подсудимый Грачев использовал доверительное отношение Грачевой, совершил похищение путем обмана и переместил ее в укромное место, удерживая против ее воли, желая запугать потерпевшую, настойчиво потребовал от нее признания в измене. Таким образом, он совершил похищение человека и причинил тяжкий вред здоровью», – сказала судья.

В ходе оглашения приговора судья также сообщила, что потерпевшая Маргарита Грачева полностью поддержала гражданский иск о взыскании с обвиняемого 8,2 млн рублей компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».

В иске уточняется, что Грачева перенесла несколько операций, прошла курс реабилитации, постоянно испытывает боли. Она получила инвалидность первой группы.

Судья добавила, что Грачев в своих показаниях согласился компенсировать вред, но заявил о завышенной сумме иска.

Сама Грачева присутствовала на оглашении приговора вместе с родственниками. Общаться с журналистами она отказалась.

Судебное заседание по делу Грачева началось на прошлой неделе. Обвиняемый рассказывал, как планировал преступление.

Ранее адвокаты Маргариты Грачевой сообщали, что Дмитрий продолжает угрожать женщине из СИЗО. В декабре 2017 года Грачев сам обратился в полицию и признался, что из ревности отрубил жене кисти рук.