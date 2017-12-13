Отрубивший жене руки «подмосковный Отелло» рассказал, как планировал преступление

За год до нападения на свою жену Маргариту Грачеву житель Серпухова начал за ней слежку, пытаясь уличить в измене. Он признался, что заранее планировал преступление, выбрав место в лесу, где отрубил ей кисти рук.

В Серпуховском суде прошло первое заседание по делу Дмитрия Грачева, в рамках которого он признался, что его жена Маргарита изменяла ему с коллегой по имени Александр, сообщает «Комсомольская правда».

Он пытался поймать жену с поличным, говорил с предполагаемым любовником в кафе, и тот, по словам обвиняемого, подтвердил факт измены. После этого Грачев проверил жену на полиграфе: детектор лжи выявил ложи Маргариты на некоторых вопросах.

«На несколько вопросов она ответила неправильно. Я спросил, зачем она так сделала. Маргарита ответила, что хотела проверить, правильно ли работает полиграф», – сообщил Грачев.

После этого Дмитрий решил наказать жену, заранее выбрав орудия преступления и место в лесу.

Адвокаты Маргариты Грачевой в октябре сообщили о том, что Дмитрий продолжает угрожать женщине из СИЗО. В декабре 2017 года Грачев сам обратился в полицию и признался, что из ревности отрубил жене кисти рук.