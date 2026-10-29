Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Российский рынок акций показал снижение в начале торгов
Российский рынок акций начал утреннюю сессию со снижения на 0,04%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии в четверг снизился на 0,04%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7:01 мск снизился на 0,04% относительно предыдущего закрытия, составив 2 525,43 пункта, передает РИА «Новости».
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6:50 до 9:00 мск, при этом с 6:50 до 7:00 мск проходит аукцион открытия. Основная торговая сессия длится с 9:00 до 19:00 мск, а вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск.
С 26 сентября биржа начала рассчитывать индексы акций, включая главный индекс IMOEX, в течение всех торговых сессий.