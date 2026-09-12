Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом

Путин в Нью-Дели провел переговоры с премьером Эфиопии Абием Ахмедом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Нью-Дели. На встречу главы государств приехали в одной машине. Владимир Путин пригласил коллегу в свой Aurus, который был украшен российским и индийским флагами, пишет ТАСС.

В ходе беседы президент России назвал Эфиопию надежным партнером на Африканском континенте. По его словам, связи между двумя странами продолжают активно развиваться. Глава государства подчеркнул, что товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Россия придает особое значение отношениям со всеми африканскими государствами, отметил Владимир Путин. Он также сообщил, что Эфиопия приглашена на ближайший саммит Россия-Африка осенью 2026 года в России. Кроме того, российский лидер поздравил эфиопского премьера с наступившим Новым годом.

«Мы знаем, что вы вчера в вашей стране отметили Новый, 2019 год по эфиопскому календарю, и, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с премьером Эфиопии в Индии. Ранее лидеры двух стран обсудили вопросы интеграции африканского государства в БРИКС на саммите в Казани. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.