При обстреле десяти муниципалитетов ЛНР ранены четыре человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали десять муниципалитетов ЛНР и ранили четырех человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Неонацисты продолжают террористические атаки: ранены четыре человека», – заявил Пасечник и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Северодонецке боевики ударили по легковому автомобилю возле супермаркета, в результате чего пострадал пожилой мужчина. На трассе Старобельск – Марковка вражеский беспилотник атаковал машину, ранив 67-летнего местного жителя. На дороге Красный Луч – Лутугино под удар попал грузовик, пострадали водитель и экспедитор.

Всего под огнем оказались десять муниципалитетов республики. Зафиксированы повреждения жилых домов, транспортных средств и коммунальной инфраструктуры. В трех районах из-за падения обломков дронов возникли пожары, последствия которых оперативно ликвидируют спасатели.

Следователи фиксируют последствия преступлений украинских военных. Кроме того, системами противовоздушной обороны над территорией республики было уничтожено около 130 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября при украинских ударах по 14 муниципалитетам Луганской Народной Республики пострадали семь мирных жителей.

Днем ранее в результате атак украинских вооруженных формирований на территорию региона погибли пять человек. А в первый день осени прицельные атаки дронов ВСУ на гражданские автомобили унесли жизни четырех мирных жителей.