Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Лидеры стран БРИКС призвали к мирному освоению космического пространства
Лидеры стран БРИКС закрепили в итоговом документе встречи в Нью-Дели приверженность исключительно невоенному применению орбитальных систем и научных достижений.
Участники проходящего в индийской столице мероприятия подчеркнули важность безопасного развития внеземных программ, передает РИА «Новости». Соответствующее положение вошло в официальную декларацию саммита.
«Мы признаем необходимость обеспечения использования космических систем, а также достижений космической науки и технологий в мирных целях», – говорится в совместном заявлении.
Встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября. В 2026 году председательство в союзе осуществляет Индия. Само объединение существует с 2006 года, а в начале 2024 года его состав пополнился новыми государствами.
Участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.