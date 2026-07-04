  • Новость часаЗа 13 часов над Россией сбили 92 дрона ВСУ
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    Европа показывает бессилие против украинского терроризма
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    За 13 часов над Россией сбили 92 дрона ВСУ
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке
    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    4 июля 2026, 20:05 • Новости дня

    Президент Египта анонсировал монтаж второго реактора АЭС Эль-Дабаа

    Ас-Сиси заявил о начале установки корпуса второго реактора АЭС Эль-Дабаа

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни на строящейся в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа» начнется масштабный этап работ по возведению очередного энергоблока.

    Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал скорое начало работ на объекте, передает РИА «Новости».

    «Через несколько дней мы станем свидетелями установки корпуса второго реактора на станции «Эль-Дабаа», – заявил глава государства.

    Свое заявление политик сделал во время церемонии открытия нового здания министерства обороны в административной столице страны.

    Во время выступления он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за продуктивное двустороннее сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года лидеры России и Египта дали старт установке корпуса первого энергоблока.

    Возведением данной станции занимается российская компания «Росатом».

    Египетский лидер ранее поблагодарил Владимира Путина за создание этой атомной электростанции.

    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    4 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
    Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергея Рудской.

    Успешное продвижение армии стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов, передает Минобороны в Max.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о деталях операции.

    «В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации», – сообщил генерал-полковник на брифинге.

    Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» прорвали линию фортификаций, которую противник возводил с 2014 года. Рудской отметил, что украинское командование считало этот мощный рубеж абсолютно неприступным.

    В данный момент войска группировки «Южная» завершают ликвидацию мелких отрядов противника в освобожденном населенном пункте.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской подчеркнул, что военные контролируют все районы от южной до северной окраин.

    «Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», – рассказал Рудской на брифинге ведомства.

    Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства расценил этот успех как ключевой шаг к освобождению всей территории ДНР

    Рудской также отметил, что киевское командование ценой больших потерь пыталось удержать город, чтобы доказать западным спонсорам способность остановить продвижение российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Командир мотострелковой бригады Антон Грунис ранее доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны объявило о завершении зачистки города от разрозненных остатков украинских боевиков.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Поддубный: Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Герой России, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил о необходимости обеспечить бесшовный переход специалистов военных профессий на гражданские специальности для развития страны.

    Представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный подчеркнул важность адаптации ветеранов к мирной жизни, передает сайт партии «Единая Россия».

    «Сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. Взять те же беспилотники. В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль», – акцентировал он.

    По словам Поддубного, в экономике наблюдается нехватка специалистов с необходимыми знаниями и опытом в новых сферах.

    «Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации. Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», – добавил Герой России.

    В партии работает Экспертный совет по подготовке Народной программы под руководством Дмитрия Медведева. В рамках его деятельности закреплена позиция о том, что государство должно помогать ветеранам реализовывать свой потенциал.

    На первом этапе съезда партии, прошедшем 28 июня, были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, куда вошли 76 участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена кандидатов федеральной пятерки партии с Евгением Поддубным в составе.

    Политолог Александр Асафов отметил последовательное укрепление партией законодательного корпуса ветеранами спецоперации.

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    4 июля 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы 1-й танковой армии развернули российский флаг в Шийковке, подразделения 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» взяли под контроль Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Василевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой народной республики (ДНР).

    Всего в полосе ответственности группировки потери противника составили свыше 230 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки освободили Константиновку. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 170 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Глуховым и Хотенью в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Ольховатки и Лютовки.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Чаплино, Просяной, Гавриловки Днепропетровской области, Барвиновки и Благодатного Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 375 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России полностью освободили Константиновку.

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах.

    В частности, в пятницу российские войска также освободили днепропетровскую Александровку. Днем ранее они взяли под контроль Пискуновку в ДНР. А до этого освободили  запорожские Копани и харьковское Украинское.

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    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки

    Потери ВСУ при освобождении Константиновки превысили 13,5 тыс. человек

    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе операции по освобождению города Константиновка в ДНР украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, сообщили в Минобороны.

    За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тыс. военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отмечает Минобороны.

    «В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», – заявил Рудской.

    По его словам, город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от остатков украинских формирований. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, и штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. иПри штурме города российские подразделения разделили силы противника на отдельные очаги.

    За предшествующую неделю украинская армия потеряла на этом участке фронта более 500 солдат.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР, дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями.

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    4 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке

    Журналист Филлипс: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке

    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.

    Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, назвал освобождение Константиновки грандиозной победой, передает РИА «Новости». Он выразил глубокое уважение российским бойцам за их успехи.

    «Даже звезды на Кремль (стекло для кремлевских звезд)  изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам. И они идут дальше», – заявил Филлипс. Он добавил, что до полного освобождения Донбасса осталось совсем немного.

    Журналист также обратился к военнослужащим со словами поддержки, отметив гордость за их работу. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал этот город наиболее укрепленным районом обороны противника.

    Военный эксперт Василий Дандыкин констатировал выход российской армии на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

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    3 июля 2026, 21:05 • Новости дня
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару

    Агроном Викулов: Вода из скважины способна погубить весь урожай на даче

    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Есть мнение, что поливать растения в солнечный день нельзя,так как капли воды на листьях якобы вызывают «ожоги». Но причина гибели растений при поливе в жаркий день совсем другая, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Он также объяснил, зачем растениям в теплице надо включать вентилятор.

    «Среди дачников бытует мнение, что капли воды на листьях действуют как линзы и прожигают их. Теоретически ожоги от капель воды возможны, но массово такого явления я не встречал. Главная опасность другая – холодная вода. Многие огородники имеют скважины и ледяной водой оттуда поливают грядки», – рассказал Викулов.

    По его словам, для теплолюбивых культур, например, перца, томата, огурца, такой полив особенно опасен. Растения испытывают физиологический стресс, который способен привести к их гибели. Чтобы не погубить растения и урожай, вода должна быть близкой по температуре к окружающей среды. Поэтому лучше поливать огород не из шланга, а из бочек, где вода отстоялась и приобрела температуру воздуха в тени.

    Поливать, по словам агронома, лучше всего вечером или утром, когда растения легче справляются с перегревом, результат будет гораздо эффективнее. Также стоит обязательно использовать в жару мульчирование, особенно для растений, чьи корни расположены близко к поверхности. Это весьма важно в теплицах и парниках, где идет очень мощный нагрев.

    «Принципиально важна и вентиляция в закрытом грунте. Томаты, например, не завязывают плоды при температуре выше 30–35 градусов, потому что ухудшается опыление, и кисти просто не образуются. Нужно открывать теплицы по максимуму, устраивать естественную вентиляцию или ставить прямо к растениям вентилятор», – рекомендует собеседник.

    Агроном подчеркивает, что огородники нередко уезжают с дачи, оставляя теплицы закрытыми, а по возвращении обнаруживают, что растения буквально «сварились». Он предупреждает, что в жаркое время года температура там способна достигать 45–50 градусов. «В таком случае мы увидим просто гибель всех растений. Ничего хорошего из этого не получится», – предупредил Викулов.

    Ранее садовод Андрей Туманов рассказал о преимуществах вечернего полива, назвав его более эффективным по сравнению с утренним, а также предупредил, что поливать растения в теплицах в жаркое время года может быть опасным.

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    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    4 июля 2026, 16:00 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля отразили масштабную атаку, уничтожив сотни беспилотников и десять ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    В ночь на 4 июля киевские власти попытались нанести комбинированный удар по российской территории с использованием крылатых ракет, реактивных систем залпового огня и дронов, указало ведомство в Max.

    В ходе отражения нападения военные сбили свыше 500 воздушных целей. Среди них оказались десять дальнобойных ракет «Фламинго», девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и 494 беспилотных аппарата большой дальности.

    Уничтожение объектов велось под руководством главного командования ВКС России.

    «Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве отметили, что за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.

    Военное ведомство подчеркнуло, что попытки нанесения ущерба гражданским объектам не останутся без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированные удары по логистическим центрам ВСУ.

    В середине июня средства противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и почти 1 тыс. беспилотников.

    Напомним, ВС России в пятницу полностью освободили Константиновку. Президент Владимир Путин подчеркнул особую важность освобождения этого города.

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    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Reuters и AP сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.

    Иностранная пресса с крайней неохотой реагирует на успехи российских войск, передает РИА «Новости». Агентство Reuters стало первым англоязычным изданием, выпустившим отдельную новость о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину.

    В свою очередь, Associated Press не стало посвящать взятию Константиновки отдельный материал. Издание включило эту информацию в более широкую статью о реакции российского лидера на удары Киева по гражданским объектам внутри России. Оба агентства проявляют максимальную осторожность в формулировках, отказываясь подтверждать позицию Москвы и ссылаясь на отсутствие комментариев со стороны Украины.

    При этом газета The New York Times в своем последнем материале вообще проигнорировала Константиновку. Издание лишь отметило, что российский президент получил подробные доклады от военного командования. Напомним, третьего июля Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. «Это ключ к освобождению всей территории ДНР», – заявил глава государства, добавив, что успех открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложные заявления Владимира Зеленского об успехах ВСУ.

    Военный эксперт Игорь Коротченко назвал потерю этого населенного пункта мощнейшим ударом по украинской пропаганде.

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    3 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    @ Александр Карпушкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Также решено реорганизовать военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева и воссоздать Военный инженерно-технический университет.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о возрождении Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Это одно из старейших военно-морских учебных заведений страны. В конце 1990-х годов оно утратило самостоятельный статус после объединения с Высшим военно-морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола. Теперь училище будет восстановлено как отдельное образовательное учреждение.

    Кроме того, будет реорганизована Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева, что позволит воссоздать отдельный Военный инженерно-технический университет. Соответствующее постановление правительства опубликовано 3 июля 2026 года, передает ТАСС.

    «Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации <...> в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», – говорится в официальном документе.

    Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России решило восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    4 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    @ Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.

    Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.

    Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.

    Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.

    Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

    Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.

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