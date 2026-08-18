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Энергосбережение в Москве восстановилось после короткого сбоя
Электроснабжение в Москве осуществляется в штатном режиме после непродолжительного сбоя, вызванного технологическим переключением источников питания, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
В городском хозяйстве Москвы сообщили, что подача электричества потребителям в столице восстановлена и работает без перебоев, передает ТАСС.
«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», – сообщили в городском хозяйстве.
В социальных сетях распространилась информация об отсутствии света в домах возле станций метро «Ленинский проспект» и «Тульская». Очевидцы также сообщали о громких звуках со стороны ТЭЦ в районе площади Гагарина, запахе гари и появлении дыма. В компании «Россети Московский регион» подчеркнули, что технологических нарушений на их объектах не зафиксировано.
Утром во вторник из-за поломки оборудования без света остались более пяти тысяч жителей Подмосковья.
Ранее сообщалось, что сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи.