Дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ завершился в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В Москве подошел к концу дополнительный период сдачи государственных экзаменов для школьников. 25 сентября прошли финальные испытания в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по всем 11 предметам, а для выпускников 11-х классов состоялся резервный день пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового уровня», – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что все экзамены прошли в штатном режиме без сбоев. Школьники смогут ознакомиться со своими результатами в личном кабинете на портале госуслуг Москвы или непосредственно в учебных заведениях. Оценки за ОГЭ опубликуют не позднее 29 сентября, а итоги ЕГЭ станут известны до 6 октября.

Дополнительный этап ОГЭ проходил с 3 сентября, собрав более 4 тыс. участников. Пересдачи ЕГЭ состоялись с 4 по 25 сентября, в них приняли участие свыше 400 выпускников. Всего в этом году государственную итоговую аттестацию прошли более 215 тыс. московских школьников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дополнительный период сдачи ЕГЭ продлился с 4 по 25 сентября.

В августе Рособрнадзор отказался от искусственного усложнения экзаменационных заданий. А летом столичные власти предупредили выпускников о появлении мошеннических сайтов для проверки баллов.