В Москве сильный ветер повалил несколько деревьев

Страны Вишеградской группы – Польша, Венгрия, Словакия и Чехия – готовят иск к Евросоюзу, чтобы оспорить новые требования по приему мигрантов, пишет Euronews. Решение связано с новыми правилами, которые обязывают государства-члены ЕС либо принимать просителей убежища, либо выплачивать по 20 тыс. евро за каждого непринятого мигранта в специальный фонд, передает ТАСС.
Кроме того, предусмотрена возможность финансирования стран с наибольшим числом переселенцев, а общий минимальный показатель по Евросоюзу установлен на уровне 30 тыс. мигрантов и 600 млн евро. Однако страны Вишеградской четверки выступили против всех предложенных вариантов, настаивая на подаче исков против механизма солидарности в миграционном пакте ЕС.
Один из дипломатов в беседе с телеканалом отметил: «Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, поскольку большинство стран-участниц [ЕС] предпочли бы избегать перераспределения мигрантов из-за негативной реакции, с которой они могут столкнуться у себя дома». Также сообщается, что Польша и Чехия, вероятно, будут добиваться освобождения от новых обязательств, исходя из собственной сложной миграционной ситуации.
Дипломат подчеркнул, что если большинство стран-членов откажутся от приема мигрантов, Еврокомиссия не сможет наложить штрафы на эти государства, что может ослабить эффективность новых правил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша больше не сможет принимать граждан с Украины.
Польша может получить освобождение от обязательства принимать мигрантов из других стран Евросоюза по новому миграционному пакту, так как с 2022 года там уже разместились около 1 млн беженцев с Украины.
Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от реализации миграционного пакта Евросоюза.