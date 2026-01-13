Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.16 комментариев
Силовики сообщили, как Зеленский одобрил похищения людей 225-м полком ВСУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал действия 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, бойцы которого похищали военных из смежных подразделений и удерживали в подвалах, сообщили представители российских силовых структур.
По данным российских силовых структур, похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены лично Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
«Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-ки запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», – сообщил источник.
Он добавил, что изначально руководство 225-го полка не получало указаний похищать людей из других подразделений, включая 108-ю бригаду теробороны.
Представитель силовых структур подчеркнул, что на практике «любая банда боевиков Ширяева либо Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство».
Напомним, 10 января стало известно о пытках и похищениях в 225-м полку ВСУ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки.