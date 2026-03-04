Посол Израиля заявил о состоянии войны Европы с Ираном

Посол Израиля Нир-Фельдкляйн заявил о фактической войне Европы с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн выразил уверенность, что европейские страны уже вовлечены в конфликт, передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны», – подчеркнул дипломат в интервью Politico.

Он напомнил, что на европейской земле происходили атаки и убийства, организованные иранскими агентами. По мнению посла, Брюссель должен выступить с однозначной поддержкой военных действий в отношении Тегерана.

Нир-Фельдкляйн добавил, что государства Персидского залива сейчас оценивают возможную реакцию на иранскую атаку. Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, что вызвало осуждение со стороны МИД России.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал фактическое начало полноценных боевых действий на Ближнем Востоке.