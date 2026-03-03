  • Новость часаИзраиль заявил о новой волне ударов по Тегерану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    11 комментариев
    3 марта 2026, 06:31 • Новости дня

    Группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БпЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Продвижение российских войск на востоке Украины сопровождалось освобождением населенных пунктов и уничтожением ключевых объектов управления БпЛА противника.

    Ожесточенные бои в Сумской и Харьковской областях продолжаются, передает ВЗГЛЯД. В Сумском районе штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на восьми участках, а в Глуховском – на двух, суммарно до 750 метров за сутки.

    По скоплениям украинской техники и живой силы в районе Писаревки, Кучеровки, Мирополья и Хотени нанесены удары армейской авиацией, ВКС России и операторами ударных БПЛА.

    В результате комплексного огневого поражения в Сумской области уничтожены основные украинские пункты управления БПЛА в лесополосах вдоль реки Клевень.

    На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не отмечено, однако артиллерия и операторы БПЛА продолжают атаки по выявленным объектам ВСУ.

    Жители Путивля сообщают о мародерствах групп испаноговорящих наемников, которые после разрыва контрактов с ВСУ отказались участвовать в боях и действуют самостоятельно в окрестностях города.

    В Харьковской области штурмовые подразделения группировки «Север» 12 сб 69 мсд 6 гв. ОА сумели сломить сопротивление украинских пограничников и освободить село Круглое.

    В Волчанских хуторах продолжается зачистка разрушенных построек от боевиков, по скоплениям вражеских операторов БПЛА применялись тяжелые огнеметные системы.

    На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 350 метров в лесном массиве к селу Веселое.

    На Великобурлукском направлении подразделения России продвинулись на четырех участках до 300 метров, а армейская авиация нанесла удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного.

    За сутки потери противника составили свыше 210 человек: более 110 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской.

    На различных направлениях уничтожено значительное количество техники, складов и пунктов управления БПЛА, в том числе гаубица «Богдана-Б», БТР «М-113», десятки беспилотников и транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении фронта с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках, отмечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    На том же направлении военнослужащие «Севера» сломили упорное сопротивление националистов, продвинулись дальше и уничтожили палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ.

    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    Комментарии (4)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Анонимные пользователи криптоплатформы Polymarket заработали около 1,2 млн долларов на ставках о сроках начала военной операции США против Ирана.

    По данным аналитической компании Bubblemaps SA, шесть аккаунтов, созданных в феврале, сделали крупные ставки на то, что Вашингтон нанесет удар по Ирану до конца месяца. Все они ставили исключительно на этот сценарий. Ставки были сделаны всего за несколько часов до начала бомбардировок Тегерана, что принесло их владельцам совокупную прибыль около 1,2 млн долларов. Как отмечает Bloomberg, один из аккаунтов сначала ошибся, предположив более раннюю дату атаки, однако затем поставил более 26 тыс. долларов на удар в субботу и выиграл свыше 174 тыс. долларов.

    Это уже не первый подобный случай. Менее двух месяцев назад неизвестный пользователь Polymarket заработал более 400 тыс. долларов, точно предсказав вторжение администрации Трампа в Венесуэлу и операцию по похищению президента Николаса Мадуро. Тогда ставка была увеличена буквально за несколько часов до начала военной операции.

    Ситуация вызвала резкую реакцию американских законодателей. Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи назвал происходящее «безумием» и заявил о намерении внести законопроект, который запретит подобные ставки. По его словам, «люди из окружения Трампа зарабатывают на войне и смерти».

    Интерес к ставкам на иранский конфликт оказался массовым. Объем торгов по одному из контрактов, связанному со сроками удара, приблизился к 90 млн долларов. Однако, как подчеркивают эксперты, основную выгоду получили именно те аккаунты, которые сделали крупные и точные ставки непосредственно перед атакой.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Глава Bubblemaps Николя Вайман заявил, что рынки прогнозов позволяют напрямую спекулировать на геополитических событиях, а информация о готовящихся решениях в условиях войны может циркулировать в узком кругу до ее официального обнародования. По его словам, высокая анонимность торгов на Polymarket, где для участия достаточно криптокошелька, создает дополнительные стимулы для возможного использования инсайдерских данных.

    Для сравнения, основной конкурент Polymarket – платформа Kalshi – требует обязательной верификации личности пользователей. Недавно компания оштрафовала видеомонтажера Артема Каптура, сотрудничающего с блогером MrBeast, более чем на 20 тыс. долларов за использование инсайдерской информации. Глава Kalshi Тарек Мансур также сообщил, что компания аннулирует часть ставок, связанных с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как платформа не допускает пари, напрямую завязанных на чьей-либо смерти.

    Polymarket формально не работает с клиентами из США после того, как в 2022 году регулятор оштрафовал компанию на 1,4 млн долларов как организатора незаконного рынка производных финансовых инструментов – деривативов. Однако расследования Минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами были прекращены летом прошлого года без предъявления обвинений, что, по мнению критиков, создает условия для дальнейших спекуляций на военных конфликтах.

    Сейчас, считают аналитики, на кону стоит факт существования Ирана как государства, поэтому Тегеран будет биться до последнего. Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему при сохранении нынешней тактики войны у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских войск на глубинных рубежах города Константиновка в Донецкой народной республике рушится, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что группировка противника оказалась под массированными ударами со стороны Вооруженных сил России.

    «Российские войска наносят массированные удары по ВСУ в Константиновке. Сейчас их оборона в глубине города рушится», – заявили представители российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и тем самым существенно продвинулись в направлении Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении была уничтожена с территории России.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Ростех представил непробиваемый штурмовой бронежилет «Оберег 2.0»

    Ростех разработал новую версию непробиваемого бронежилета «Оберег 2.0»

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» получил более легкую конструкцию, улучшенную эргономику и бронеплиты, способные останавливать винтовочные пули калибра 7,62х54.

    Госкорпорация презентовала модернизированную версию экипировки, созданную на тульском заводе «Октава», сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Изделие стало значительно легче предшественников, получило улучшенную эргономику и повышенный запас прочности. Разработчики уделили особое внимание живучести бронеплит в боевых условиях.

    Амуниция спасает от осколков, летящих на скорости до 560 метров в секунду, и комплектуется защитными панелями высокого класса. Плиты Бр5 способны остановить пулю мощного винтовочного патрона калибра 7,62 на 54 миллиметра. Конструкция надежно закрывает жизненно важные органы, шею и воротниковую зону, а также оснащена системой быстрого сброса.

    Предприятие уже запустило серийное производство нескольких модификаций для выполнения различных задач. Линейка включает модели для общевойсковых подразделений, варианты для саперов и версии скрытого ношения. Также выпускается специальная экипировка для инкассаторов и курьеров спецсвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тульский завод «Октава» разработал легкий бронежилет «Оберег» для скрытого ношения под одеждой. Позднее руководство предприятия рассказало о спасении российского военного от атаки дронов благодаря этой защите.

    До этого госкорпорация представила модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Москалькова заявила о нежелании Украины принять сограждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь граждан Украины, спасенных российскими военными, выразили желание вернуться на родину, однако украинская сторона пока не дала согласия на их прием, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Семь граждан Украины, которых российские военные спасли из зоны боевых действий, выразили желание вернуться к своим семьям на Украину, однако украинская сторона не готова их принять, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. На сегодняшний день 17 человек уже смогли вернуться на родину, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

    «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе», – заявила Москалькова.

    Она подчеркнула, что процесс воссоединения с семьями требует координации, в этом участвуют Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона, через границу которой осуществляется возвращение. Однако, как отметила Москалькова, украинская сторона пока не ответила на просьбу принять граждан, желающих вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова рассказала, что часть спасенных с Украины граждан выразили желание оформить российское гражданство.

    Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете дипломатии для урегулирования на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Россия по-прежнему считает политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине предпочтительным вариантом, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась Владимиром Путиным: «Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом [Владимиром] Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом [разрешения украинского конфликта]. Россия сохраняет свою открытость, с тем чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

    Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорам, если речь идет о мирных способах обеспечения собственных интересов. Он также заявил, что Кремль не станет публично обсуждать детали переговоров по Украине, несмотря на заявления из офиса Владимира Зеленского.

    Песков добавил, что тема гарантий безопасности, как и территориальный вопрос, находится на повестке переговоров. По его словам, эти аспекты обсуждаются наряду с другими важными вопросами, однако подробности в Кремле не раскрывают.

    Ранее Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков отметил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.

    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    За зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие за зимний период освободили более 80 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего под российский контроль перешло почти 1400 кв. км территории в зоне СВО.

    По словам Марочко, только в декабре было освобождено 34 населенных пункта, что соответствует более 540 кв. км. В январе силы России взяли под контроль 24 населенных пункта и около 470 кв. км, а в феврале еще 24 населенных пункта – это более 360 кв. км. Эксперт отметил, что за зиму российские войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на нескольких участках.

    Кроме этого, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины за зиму потеряли порядка 119 500 солдат и наемников, причем самые большие потери пришлись на декабрь. Он отметил: «Санитарные и безвозвратные потери противника в декабре составили почти 50 000 украинских боевиков и наемников, в январе – около 35 000, в феврале – свыше 34 500».

    Также, по данным Марочко, за три зимних месяца украинская сторона лишилась около 16 300 беспилотников, 1400 танков и других бронированных машин, 1600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 1100 складов боеприпасов, топлива и материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике. Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США

    CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские резервы ракет Tomahawk оказались на критически низком уровне из-за военных действий в регионе Ближнего Востока.

    Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома
    МЧС предупредило о масштабной проверке сирен по всей России
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации