Кота из России признали самым красивым в мире
По версии Всемирной федерации кошек, абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году. Победитель набрал свыше 19,7 тысячи баллов (фото: wcf-bestcat.de)
Всемирная федерация кошек (World Cat Federation, WCF) объединяет более 540 клубов из 18 стран (фото: wcf-bestcat.de)
Самыми популярными породами обычно становятся персидские и британские короткошерстные кошки (фото: wcf-bestcat.de)
На втором месте рейтинга – канадский сфинкс из Франции по кличке Тор (фото: wcf-bestcat.de)
WCF разрабатывает стандарты пород, регистрирует питомники и аттестует судей (фото: wcf-bestcat.de)