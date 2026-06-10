Филолог-пушкинист Ильичев скончался во Владивостоке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В ночь на 9 июня 2026 года ушел из жизни выдающийся пушкинист, доктор филологических наук Алексей Викторович Ильичев. Владивосток понес невосполнимую утрату. Ильичев – человек, который сделал пушкинское наследие неотъемлемой частью культурной и интеллектуальной жизни Владивостока», – говорится в сообщении на сайте Библиотечной системы Владивостока.

Отмечается, что коллеги, ученики и культурная общественность Владивостока запомнят ученого как «человека энциклопедических знаний, безупречного исследователя и яркого оратора».

Филолог регулярно читал лекции о великом поэте на различных городских площадках. Осенью прошлого года он открыл первый сезон проекта «Литературная школа библиотек Владивостока» выступлением на тему «Пушкин и море» в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

Алексей Ильичев был выпускником филологического факультета Ленинградского государственного университета. В разные годы он преподавал в Дальневосточном государственном университете и Гуманитарном университете профсоюзов в Петербурге.

Перу исследователя принадлежат несколько монографий, учебные пособия и свыше 60 научных статей. За значительный вклад в развитие культуры и просвещения он был удостоен медали Пушкина.

Ранее британский актер театра и кино Патрик Годфри ушел из жизни в возрасте 93 лет.