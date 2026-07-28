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    28 июля 2026, 21:15 • Общество

    Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР

    Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские войска взяли под полный контроль село Красный Кут в ДНР. Хотя речь идет о небольшом населенном пункте, его взятие меняет оперативную обстановку на этом участке фронта: российские войска продолжают формировать плацдарм для наступления на Дружковку и получают возможность поставить под угрозу важнейшие линии снабжения украинской группировки.

    Подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили во вторник в Минобороны России. Населенный пункт расположен в Дружковской городской общине Краматорского района – всего в 15-20 километрах к востоку от Доброполья.

    До начала активных боевых действий здесь проживало, по разным данным, от 70 до 200 человек. По своим размерам Красный Кут – типичное небольшое село Донбасса, состоящее из одной–двух улиц частного сектора. Однако его значение определяется не масштабом, а положением на карте.

    Как пояснил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Красный Кут расположен на берегу реки Казенный Торец в восьми километрах к юго-востоку от Дружковки – одного из крупнейших оборонительных узлов ВСУ. Село примыкает к Торскому, освобожденному ранее на этой неделе, а сама река является естественным оборонительным рубежом. «Формируется плацдарм для наступления на Дружковку с запада. На сегодняшний день его передний край проходит по границам населенников (с юга на север) Новопавловка, Павловка, Приют, Торское, Красный Кут», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    По мнению военкора, ближайшими целями группировки «Центр» могут стать Торецкое, Новогригоровка и Петровка. «Их освобождение позволит обезопасить фланги группировки, наступающей на Дружковку и Алексеево-Дружковку. Впрочем, не исключено, что «Центр» пойдет в обход на север в сторону Камышевахи и Малотарановки. В этом случае появится возможность перерезать трассу Н20, соединяющую Краматорск с Дружковкой. Это изолирует гарнизон последней и лишит его снабжения», – предположил Коц.

    Эксперты полагают, что освобождение Красного Кута открывает для российских войск сразу несколько вариантов дальнейших действий. С одной стороны, появляется возможность усилить давление на Дружковскую агломерацию, с другой – создать угрозу коммуникациям противника между Дружковско-Краматорским оборонительным районом и тыловым логистическим хабом ВСУ в Доброполье.

    «Освобождение Красного Кута, как и ранее Торского – это важный, но пока лишь первый шаг. Тем не менее вектор наступления очевиден. Действия группировки «Центр» на этом участке осуществляются в тесной взаимосвязи с подразделениями группировки «Юг», которые наступают со стороны Константиновки на Дружковскую агломерацию. Судя по официальным заявлениям, уже начаты бои за поселок Алексеево-Дружковка, находящийся в непосредственной близости от самой Дружковки. Поэтому планы изолировать Доброполье от Дружковки и нарушить связность обороны ВСУ, безусловно, просматриваются», – отметил военкор Федор Громов.

    Похожую оценку дает военный эксперт Ян Гагин.

    «По сути, этот небольшой населенный пункт становится той точкой, откуда наши подразделения могут расходиться для дальнейшего давления на крупные городские агломерации.

    Именно по этому расколу пойдет наступление на разных операционных направлениях. Однако сейчас первостепенная задача – не бежать сломя голову вперед, а надежно закрепиться», – считает спикер.

    По словам Гагина, противник прекрасно понимает значение Красного Кута, поэтому можно ожидать усиления контрударов, прежде всего с применением беспилотников. «Удержать этот рубеж сейчас крайне важно», – отметил эксперт.

    Впрочем, не все специалисты считают, что освобождение Красного Кута меняет оперативную обстановку. «Утверждать, что освобождение Красного Кута – это начало глубокого рассекающего удара и изоляция донецкой группировки ВСУ на два очага, нельзя. Дело в том, что череда городов-крепостей на этом направлении прекрасно снабжается из Днепропетровской области по действующим мостам через Днепр. Поэтому на логистике противника выход наших войск к этой точке пока кардинально не скажется», – полагает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    По его мнению, главное значение освобождения села заключается в другом – в возможности охвата Дружковки. «Наступая с юго-запада через освобожденное Торское и продолжая давление с востока, мы можем выйти к городу. А вот перспектив выхода к Краматорску с иных направлений, кроме как с востока, у нас пока нет», – считает эксперт.

    Он также призывает не спешить с выводами о скором расчленении украинской группировки. «К тому же в ближайшее время основные усилия наших сил будут сосредоточены на купировании контрударов противника в южной части фронта – в зонах ответственности группировок «Днепр» и «Восток». Продолжать наступление группе «Центр» можно, но сейчас приоритетная задача – не позволить врагу добиться успеха на других участках», – рассуждает Онуфриенко.

    Что касается дальнейшего развития наступления, то наиболее вероятным, по мнению Громова, выглядит именно усиление давления на Дружковскую агломерацию. «Это позволит действовать совместно с группировкой «Юг», создавая давление с двух сторон. Такой замысел выглядит приоритетнее, чем удар строго на запад для сворачивания Покровско-Кураховского рубежа», – отметил собеседник.

    В свою очередь Гагин считает, что выбор между классическим окружением Славянско-Краматорской агломерации и последовательным дроблением подконтрольной ВСУ территории ДНР остается за командованием группировки «Центр». При этом обе стратегии, по его словам, преследуют одну цель – нарушить снабжение противника и минимизировать собственные потери.

    «Думаю, что в реальности эти операции будут реализовываться одновременно. Нам необходимо выравнивать линию фронта, не оставляя в ближайшем тылу очаги сопротивления. После зачистки Красного Кута и прилегающих лесополос развитие успеха пойдет одновременно: и во фланг Дружковке с Краматорском, и строго на запад в направлении Доброполья. Силы для этого у нас есть», – добавил эксперт.

    При этом Онуфриенко считает, что продвижение непосредственно к Доброполью будет сопряжено со значительными трудностями. «Если решение о штурме Доброполья будет принято, такая операция может продлиться до конца года. После освобождения Доброполья боевые действия на этом участке фактически сместятся в Днепропетровскую область, а попытки врага удерживать частично занятые ныне позиции превратятся для него в безнадежный конвейер смерти», – прогнозирует эксперт.

    По его мнению, ключевым фактором дальнейшего развития ситуации остается борьба за логистику.

    «Наши удары по морским судам, идущим в порты противника, и предложения Киева о «воздушном перемирии» свидетельствуют о том, что там прекрасно понимают губительность для себя обрезания снабжения.

    Если мы продолжим эту практику и начнем системно перерезать артерии, ситуация для ВСУ может стать катастрофической. Тогда откроется возможность для более масштабных наступательных действий», – полагает Онуфриенко.

    Оценивая способность ВСУ сдержать дальнейшее продвижение российских войск, Гагин обращает внимание на особенности принятия решений украинским руководством. «Практика показывает, что команды на планомерный отход они не дают до последнего. Зеленскому, как актеру, нужна драма, нужно держаться любой ценой до критической точки. А когда ситуация становится безвыходной, начинается не организованное отступление, а паническое бегство с еще большими потерями. Поэтому они будут удерживать этот участок теми силами, что есть», – резюмирует эксперт.

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