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Стратегический беспилотник НАТО заметили над Черным морем
Дрон-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix совершил новый полет над Черным морем
Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix спустя неделю вновь появился над нейтральными водами Черного моря.
Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил, что над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии. По его словам, дрон находится под управлением ВВС Италии и пока не нарушал воздушное пространство прибрежных стран, кроме Болгарии, передает ТАСС.
Ранее итальянские военные уже направляли аппараты этой модели в регион 17 и 21 июля текущего года.
Основная задача Northrop Grumman RQ-4D Phoenix заключается в сборе изображений с обширных территорий и передаче данных в реальном времени. Маршрут его полета над Черным морем аналогичен траектории самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который также регулярно замечают в этом районе.
Ранее 21 июля беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь после полета над Черным морем.
Несколькими днями ранее аналогичный итальянский аппарат проследовал над акваторией вне коридоров гражданской авиации.
В начале июля разведывательный самолет альянса Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил длительный полет вблизи Калининградской области.