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Bloomberg сообщило о согласовании сенаторами США антироссийских санкций
Представители обеих партий в Сенате США достигли компромисса о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), пишет Bloomberg.
«Во вторник группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения», – пишет Bloomberg.
Документ имеет высокие шансы на одобрение Сенатом уже на этой неделе. Однако из-за ухода Палаты представителей на каникулы закон вступит в силу не раньше сентября.
Документ наделяет президента США полномочиями вводить жесткие ограничения против покупателей российских энергоносителей.
Инициатива позволяет установить заградительную пошлину в 500% на все импортируемые в Штаты российские товары. Дополнительный тариф в 100% грозит пяти крупнейшим покупателям нефти и газа из России, а также странам, помогающим обходить санкции. Срок действия этих полномочий ограничили пятью годами.
При этом Белый дом добился включения в текст исключений, позволяющих американскому лидеру не применять штрафные меры на свое усмотрение.
Кроме того, законопроект продлевает действие экономических санкций в отношении Ирана до 2031 года. Без этого решения срок действия вторичных ограничений против сотрудничающих с Тегераном иностранных компаний истек бы уже в текущем году.Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию документа об ограничениях против покупателей российских энергоносителей.
Белый дом решил поддержать данную инициативу.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ