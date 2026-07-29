В результате атак дронов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР

Tекст: Антон Антонов

«Семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сообщил Пушилин в «Максе».

В Никитовском районе Горловки атаке подвергся рейсовый автобус. Травмы средней степени тяжести получили три женщины и два мужчины. Еще два человека пострадали при атаке на автозаправочную станцию в городе Кировское. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждения получили два жилых дома, гражданская инфраструктура, автобус и два легковых автомобиля в нескольких муниципалитетах региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил о шести раненых из-за ударов украинских беспилотников мирных жителях.

Днем ранее в результате атак ВСУ в ДНР погибли два человека.