Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.16 комментариев
В результате атак дронов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР
Семь мирных жителей ДНР пострадали в результате ударов украинских беспилотников во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сообщил Пушилин в «Максе».
В Никитовском районе Горловки атаке подвергся рейсовый автобус. Травмы средней степени тяжести получили три женщины и два мужчины. Еще два человека пострадали при атаке на автозаправочную станцию в городе Кировское. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждения получили два жилых дома, гражданская инфраструктура, автобус и два легковых автомобиля в нескольких муниципалитетах региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил о шести раненых из-за ударов украинских беспилотников мирных жителях.
Днем ранее в результате атак ВСУ в ДНР погибли два человека.