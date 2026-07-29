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США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам
CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам
Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.
Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.
На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.