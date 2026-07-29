США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.