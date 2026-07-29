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    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    14 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    29 июля 2026, 02:55 • Новости дня

    Законопроект о санкциях к России прошел процедурное голосование в Сенате США

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Сенат проголосовал за прекращение дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана и преодолел требуемый порог в 60 голосов, передает РИА «Новости».

    Это решение открывает путь к началу формальных дебатов по документу, на которые по регламенту отводится до 30 часов. Вместе с тем сенаторы могут договориться о сокращении обсуждения, тогда голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта пройдет раньше.

    Следующим шагом станет голосование о переходе к непосредственному рассмотрению текста закона. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего Сенату предстоит еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов перед окончательным решением простым большинством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители обеих партий в Сенате США достигли соглашения о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Белый дом призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    28 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

    По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

    «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

    Президент США  во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

    Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

    «Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

    Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

    Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

    МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.

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    28 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Названы возможные сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут нанести визит в Россию в ближайшее время.

    Точные сроки поездки остаются неизвестными, передает ТАСС.

    «Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет», – рассказал агентству осведомленный источник, отвечая на вопрос о вероятности приезда американской делегации в течение ближайших двух недель.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие обоюдного стремления Москвы и Вашингтона к переговорам.

    Кремль ожидает приезда американских делегатов после подписания меморандума между США и Ираном.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в обозримом будущем.

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    28 июля 2026, 22:55 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о согласовании сенаторами США антироссийских санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Представители обеих партий в Сенате США достигли компромисса о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), пишет Bloomberg.

    «Во вторник группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения», – пишет Bloomberg.

    Документ имеет высокие шансы на одобрение Сенатом уже на этой неделе. Однако из-за ухода Палаты представителей на каникулы закон вступит в силу не раньше сентября.

    Документ наделяет президента США полномочиями вводить жесткие ограничения против покупателей российских энергоносителей.

    Инициатива позволяет установить заградительную пошлину в 500% на все импортируемые в Штаты российские товары. Дополнительный тариф в 100% грозит пяти крупнейшим покупателям нефти и газа из России, а также странам, помогающим обходить санкции. Срок действия этих полномочий ограничили пятью годами.

    При этом Белый дом добился включения в текст исключений, позволяющих американскому лидеру не применять штрафные меры на свое усмотрение.

    Кроме того, законопроект продлевает действие экономических санкций в отношении Ирана до 2031 года. Без этого решения срок действия вторичных ограничений против сотрудничающих с Тегераном иностранных компаний истек бы уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию документа об ограничениях против покупателей российских энергоносителей.

    Белый дом решил поддержать данную инициативу.

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    28 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Вэнс пропустил встречу с Зеленским в Белом доме

    Вэнс предпочел прощание с Грэмом переговорам с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс не пришел на переговоры главы Белого дома с украинским лидером, отправившись на прощание с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов).

    Американская делегация провела переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости». Пресс-служба Белого дома назвала прошедшую беседу позитивной и продуктивной.

    На встрече в Овальном кабинете присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент и вице-президент Джей Ди Вэнс. К ним также присоединились руководитель Пентагона Пит Хегсет и специальный посланник президента Стив Уиткофф.

    В то же время Джей Ди Вэнс не появился на переговорах президента США с Владимиром Зеленским. Политик решил выступить на церемонии прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.

    Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

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    28 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    NYP: Нетаньяху представит Трампу доказательства ядерной активности Ирана

    NYP: Израиль представит США доказательства ядерной активности Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предоставит данные об иранском ядерном объекте «Пикакс-Маунтин», который якобы используется для сокрытия ядерных материалов и центрифуг.

    «Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставит разведывательные данные о том, что Иран наращивает свои ядерные объекты на загадочной горе Пикакс, и что режим лжет о желании продолжить мирные переговоры», – сообщил источник в Иерусалиме изданию New York Post (NYP).

    При этом, по данным газеты Wall Street Journal, израильская разведка впервые зафиксировала прибытие центрифуг на секретную базу. Этот закрытый комплекс располагается на глубине более 90 метров недалеко от ядерного объекта в Натанзе. Ранее признаков подобной активности там не наблюдалось.

    Посредники отмечают определенные успехи в американо-иранском диалоге.

    «Переговоры о полном прекращении огня между США и Ираном в понедельник достигли значительного прогресса», – заявили дипломаты.

    Трамп выразил сдержанный оптимизм по этому поводу и предупредил о риске возобновления конфликта при провале дипломатии.

    Израильская сторона также планирует продемонстрировать факты восстановления ракетной программы Ирана. Сообщается, что американские войска уже готовы провести специальную наземную операцию для захвата сотен килограммов обогащенного урана в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

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    28 июля 2026, 07:14 • Новости дня
    Посол Джалали: Иран и Оман решат размер платы за проход в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран и Маскат обсуждают взимание транзитных сборов с торговых кораблей западных государств при пересечении Ормузского пролива, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры. Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», – сказал дипломат ТАСС.

    Также Джалали анонсировал особый льготный режим транзита для российских кораблей.

    Еще в марте комитет парламента Ирана одобрил введение пошлин на проход иностранных судов через Ормузский пролив.

    В июле иранский МИД обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по совместному управлению судоходством в этой акватории.

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    28 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Reuters: Оман предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе, предполагающего добровольные взносы участников и лишающего иранскую сторону права единоличного контроля над транзитом.

    Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает Reuters со ссылкой на источник в регионе Персидского залива

    «Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов», – говорится в сообщении агентства.

    В рамках данного предложения Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Инициатива Омана пользуется поддержкой в регионе, отмечает РИА «Новости».

    В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах, однако ситуация в проливе пока остается неизменной: он по-прежнему закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских ударов.

    Иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    Исламская республика планировала контролировать этот стратегический маршрут без участия Вашингтона.

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    28 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль спросили о выходе США из урегулирования конфликта на Украине

    Песков сообщил о продолжении контактов России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не отказался от украинского урегулирования, однако у американской стороны появились более приоритетные проблемы, требующие решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Соединенные Штаты не оставляли трек по урегулированию ситуации на Украине, у них просто возникли другие приоритетные проблемы передает РИА «Новости».

    «Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы», – сказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что контакты между Россией и США по вопросам украинского урегулирования продолжаются в постоянном рабочем режиме.

    Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования через рабочие каналы связи.

    Песков также заявил, что Россия считает политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

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    28 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Военные предупредили Трампа о нехватке ракет для масштабного конфликта с Ираном

    AP: Нехватка ракет вынудила Трампа отложить удары по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Американское командование проинформировало главу государства о критическом состоянии арсеналов, существенно ограничивающем возможности дальнейшего обострения отношений с Тегераном.

    Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн доложил президенту Дональду Трампу о дефиците боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Данная информация сопровождалась различными сценариями ведения боевых действий против исламской республики.

    Ранее американский лидер отрицал, что недостаток зенитных ракет стал причиной отказа от полномасштабной войны с Ираном. Однако газета The New York Times отмечала, что эскалация была отложена именно из-за опасений командования по поводу истощения арсеналов.

    По сведениям журналистов, Кейн прямо указывал руководству страны на высокий риск быстрой потери основных запасов ракет-перехватчиков в случае возобновления масштабного вооруженного столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Руководство Соединенных Штатов приостановило крупную военную кампанию ради сохранения зенитных боеприпасов.

    Президент США обсудил с советниками три основных варианта развития ситуации на Ближнем Востоке.

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    28 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    МИД назвал агрессией атаку Киева на судно Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение Киева на коммерческий транспорт с гражданским грузом в Каспийском море грубо нарушает нормы международного права, заявил МИД России.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала жесткую оценку действиям украинской стороны.

    «Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», – подчеркивается в ее заявлении, опубликованном на сайте министерства.

    Ранее МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 00:43 • Новости дня
    Глава МИД Украины Сибига призвал Иран прекратить поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал прекратить поддержку действий России.

    Украинские СМИ пишут, что Сибига заявил об «откровенном» разговоре с главой МИД Ирана. Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    После атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран заявил о недопустимости любых нападений на своих граждан и интересы.

    МИД Ирана обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сирии и потребовал прекратить такие действия.

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    28 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    После возобновления ограничений в ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.

    Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.

    «По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.

    В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады Исламской республики.

    Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    США обвинили Иран в ракетном ударе по американским войскам

    CENTCOM: КСИР запустил ракеты по американским войскам

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Атака произошла около 00.45 мск. «Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», – заявило CENTCOM в X.

    Подчеркивается, что все ракеты удалось сбить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

    Агент весьма экзотической для наших широт разведки – новозеландской – задержан ФСБ в Хабаровске. Какие задания давали ему кураторы-англосаксы и почему спецслужбы этой очень далекой страны, несмотря на ее скромный вес в мировой политике, могут представлять вполне серьезную опасность? Подробности

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    Зеленский дразнит Иран ради одного человека

    Впервые за время конфликта с Россией ВСУ нанесли удар по еще одной стране, которая «первой напала на Украину», – Ирану. Казалось бы, зачем Украине риск расширения боевых действий? Похоже, Зеленский хочет сделать политический подарок человеку, ради ублажения которого он готов на многое, – Дональду Трампу. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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