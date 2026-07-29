Российские дроны ударили по двум АЗС в Сумской области Украины

Tекст: Антон Антонов

Атака произошла вечером 28 июля в Сумской и Степановской общинах, сообщил Григоров в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 июля в Сумской области были повреждены несколько автозаправочных станций на фоне многократных сигналов воздушной тревоги.

20 июля Минобороны России сообщило об ударе дронов «Герань» по автозаправочной станции в Сумской области с целью нарушения логистики украинских войск.

В начале июля глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил о пожаре на автозаправке в Сумах после удара российского беспилотника.

Украинские формирования лишились автозаправок на основных маршрутах в Сумской области после ударов российских военных.

