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Российские дроны ударили по двум АЗС в Сумской области Украины
В Сумской области Украины российскими беспилотниками были атакованы две автозаправочные станции, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака произошла вечером 28 июля в Сумской и Степановской общинах, сообщил Григоров в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 июля в Сумской области были повреждены несколько автозаправочных станций на фоне многократных сигналов воздушной тревоги.
20 июля Минобороны России сообщило об ударе дронов «Герань» по автозаправочной станции в Сумской области с целью нарушения логистики украинских войск.
В начале июля глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил о пожаре на автозаправке в Сумах после удара российского беспилотника.
Украинские формирования лишились автозаправок на основных маршрутах в Сумской области после ударов российских военных.