Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Перешедший на сторону России экс-военный ВСУ Липко получил статус беженца
Бывший военнослужащий ВСУ из Одессы Владимир Липко, который перешел на сторону России, сообщил, что получил статус беженца.
По словам Липко, он получил статус беженца, поскольку проявил инициативу и изначально сам вышел на связь с российской стороной: «Нет ни одного документа, где указывалось бы, что я военнопленный – я проявил инициативу, я написал первым, обратился первым».
Липко добавил, что никогда не вставлял заряженный магазин в автомат, кроме стрельб на полигоне, а боеприпасы всегда хранились отдельно, передает РИА «Новости».
Как отметил бывший военнослужащий ВСУ, к России он всегда относился с уважением и считал ее «старшим братом». По его словам, с началом событий на Донбассе в 2014 году он негласно благодарил Россию за помощь тем, кого считал идущими «за правое дело».
Как писала газета ВЗГЛЯД, принудительно мобилизованный солдат ВСУ Липко организовал побег через границу на сумском направлении после просмотра политических видеороликов. Он родился в Одессе и до мобилизации руководил одним из коммунальных предприятий города.
Решение о побеге созрело у солдата после знакомства с творчеством финской общественницы Салли Райски. Девушка ведет прямые трансляции в TikTok, где критикует действия властей на Украине в рамках проекта «Украина пропадает без вести».