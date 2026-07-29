Tекст: Антон Антонов

По словам Липко, он получил статус беженца, поскольку проявил инициативу и изначально сам вышел на связь с российской стороной: «Нет ни одного документа, где указывалось бы, что я военнопленный – я проявил инициативу, я написал первым, обратился первым».

Липко добавил, что никогда не вставлял заряженный магазин в автомат, кроме стрельб на полигоне, а боеприпасы всегда хранились отдельно, передает РИА «Новости».

Как отметил бывший военнослужащий ВСУ, к России он всегда относился с уважением и считал ее «старшим братом». По его словам, с началом событий на Донбассе в 2014 году он негласно благодарил Россию за помощь тем, кого считал идущими «за правое дело».

Как писала газета ВЗГЛЯД, принудительно мобилизованный солдат ВСУ Липко организовал побег через границу на сумском направлении после просмотра политических видеороликов. Он родился в Одессе и до мобилизации руководил одним из коммунальных предприятий города.

Решение о побеге созрело у солдата после знакомства с творчеством финской общественницы Салли Райски. Девушка ведет прямые трансляции в TikTok, где критикует действия властей на Украине в рамках проекта «Украина пропадает без вести».