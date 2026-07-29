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    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    15 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    29 июля 2026, 06:32 • Новости дня

    Ученый РАН Чебров: Землетрясение в Японии не угрожает Дальнему Востоку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощные подземные толчки, зафиксированные накануне на юге Японии, не представляют опасности для жителей российских дальневосточных регионов, заявил руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

    «Если со вчерашнего дня до нас не дошло, то уже и не дойдет. Сейсмособытие не угрожает ни Камчатке, ни другим регионам Дальнего Востока», – рассказал ученый ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    В результате серии сильных подземных толчков пострадали более 50 местных жителей.

    Из-за разрушительного удара стихии погибли 13 человек.

    28 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрыв в японском торговом центре привел к множеству жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное обрушение здания после землетрясения на острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь.

    Взрыв и последующее разрушение конструкций в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю могли унести жизни большого количества людей, передает ТАСС. Инцидент произошел сразу после сильного землетрясения в регионе.

    Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, «вероятно, есть много погибших». Точное число жертв на данный момент официально не приводится.

    Одновременно с этим поступает информация о пропавших без вести. Телеканал NHK уточнил, что спасатели потеряли связь с 20-30 работниками пострадавшего коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Из-за подземных толчков обрушилась часть конструкций коммерческого комплекса Aeon Mall Kumamoto.

    В результате серии сейсмических ударов пострадали более 50 местных жителей.

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    28 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Ученые МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов

    В МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный коллектив исследователей представил недорогую технологию производства фильтрующих материалов, способных эффективно улавливать токсичные автомобильные и промышленные выбросы всего за два часа.

    Новая разработка специалистов МФТИ, МГУ и СПбГУ позволяет синтезировать материалы значительно быстрее существующих аналогов, передает «Газета.Ru».

    Полученный состав на основе синтетических цеолитов отличается высокой устойчивостью и низкой стоимостью производства.

    «Новый метод синтеза решает сразу несколько ключевых проблем. Во-первых, мы в десятки раз сокращаем время производства катализаторов», – рассказал старший научный сотрудник МФТИ Денис Панкратов. Ученый добавил, что технологию можно применять к природным минералам для дополнительного удешевления процесса создания фильтров.

    Токсичные оксиды азота образуются при сжигании топлива и провоцируют серьезные заболевания человека. Сейчас химики готовятся к испытаниям созданного материала в условиях реальной работы автомобильных нейтрализаторов. Успешные тесты помогут значительно улучшить экологическую обстановку в крупных городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный объем выбросов от промышленных предприятий и транспорта в России сократился на 4%.

    Первый эксперимент на синхротроне СКИФ ученые решили посвятить созданию уникальных химических катализаторов.

    В середине июля исследователи из МФТИ синтезировали инновационный класс органических жидкостей для аккумуляторов нового поколения.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Археологи обнаружили в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами

    В Мексике обнаружили древнюю пещеру с ритуальной керамикой

    Tекст: Мария Иванова

    Глубоко под землей на юге Мексики найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи, в котором уцелели 179 уникальных ритуальных артефактов.

    Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили пещеру с 13 ритуальными хранилищами доколумбовой эпохи, передает ТАСС.

    Находка сделана на территории штата Чьяпас. Внутри пещеры, получившей название Мундо-Соке, находились 179 артефактов.

    Пещеру длиной 100 метров обнаружил местный гид. Доступ к ней крайне затруднен, для спуска требуется преодолеть более 10 метров по веревке. Эксперты полагают, что именно это обстоятельство помогло уберечь древнее святилище от разграбления на протяжении веков.

    Внутри археологи нашли ритуальные урны и чаши, украшенные изображениями ягуаров, сов и змей. «В мировоззрении народа соке эти три животных связаны с ночным миром и пещерами: ягуар символизирует тьму и является хранителем подземного мира, сова ассоциируется с ночью и мудростью, а змея – с силой и циклом жизни и смерти», – объяснил научный сотрудник института Хосуэ Лосада Толедо. По его словам, пещера, вероятно, использовалась для церемоний вызова дождя.

    Ученые продолжают изучать найденные предметы. Планируется провести детальные исследования внутренней поверхности керамики, которая хорошо сохранилась и может содержать следы ритуальных веществ. Предварительные оценки показывают, что артефакты могли быть созданы в период с 600 по 900 годы н. э.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гватемале ученые расшифровали имя древнего астронома-математика майя

    Месяцем ранее археологи нашли в пещере Белиза сотни зубов представителей индейской знати.

    В мексиканском городе Митла исследователи раскопали подземные туннели сапотеков.

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    28 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Ректор Сколтеха назвала главную ошибку молодых российских ученых

    Ректор Сколтеха Горбунова призвала молодых ученых браться за сложные проекты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боязнь браться за нестандартные задачи является главной ошибкой молодых ученых, которые пытаются довести свои разработки до практического применения, заявила ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ), академик РАН Юлия Горбунова.

    Основной причиной неудач при коммерциализации инноваций становится нежелание выходить за рамки привычного, передает РИА «Новости».

    Обычно трудности связывают с неумением защитить идею или поздним обращением к бизнесу. «Я думаю, что главная ошибка не состоит ни в одном из этих трех пунктов. На мой взгляд, главная проблема в том, что ребята зачастую боятся взяться за нестандартную задачу – опасаются выйти за рамки привычного и попробовать что-то действительно новое», – заявила ректор Сколтеха Юлия Горбунова.

    Академик РАН призвала исследователей смело браться за сложные проекты. По словам Горбуновой, не стоит опасаться возможных неудач, поскольку именно смелые попытки реализовать задуманное приносят необходимый опыт и понимание дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле академика РАН Юлию Горбунову назначили новым ректором Сколковского института науки и технологий.

    В июле исследователи этого вуза установили предел продолжительности жизни человека на уровне от 146 до 194 лет.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил присущий молодым российским ученым дух первопроходцев.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    28 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Режим ЧС из-за паводка введен в Тюмени и Тюменском округе

    Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за сильного паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Тюмени и Тюменском округе на фоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор объявил о новых мерах безопасности на фоне продолжающегося наводнения. По его словам, ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти, составляет 877 сантиметров.

    «В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», – заявил губернатор в Max.

    Весной прошлого года власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти населенных пунктах.

    В начале мая губернатор региона Александр Моор расширил зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Спустя две недели руководство субъекта распространило эти меры на четыре поселка Викуловского района.

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    28 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Японию сотрясли два мощных землетрясения менее чем за час

    Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 произошли на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    Менее чем через час после первого мощного подземного толчка на юго-западе Японии зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 6,1.

    Главное метеорологическое агентство Японии зафиксировало землетрясение магнитудой 6,1 на острове Кюсю, передает РИА «Новости».

    Подземные толчки произошли в 17.08 по местному времени (11.08 мск). Очаг располагался на небольшой глубине в префектуре Кумамото.

    До этого в этом же районе произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,1. В связи с этим было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Подземные толчки тогда зафиксировали около 16.27 по местному времени, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

    Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Для координации действий и сбора данных о последствиях стихии правительство Японии создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра.

    Оператор станций Kyushu Electric Power Company сообщил, что сбоев в работе АЭС на острове Кюсю не выявлено. «Первый и второй энергоблоки АЭС «Сендай», а также четвертый энергоблок АЭС «Генкай» продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС «Генкай» находится на плановом техническом обслуживании», – заявили в компании.

    В июне из-за сильных подземных толчков в Токио сработала экстренная мобильная сигнализация. В апреле премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб от очередного сейсмического события.

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    28 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мощные подземные толчки разрушили дома на японском острове Кюсю

    Серия сильных землетрясений привела к пожарам и разрушениям на юго-западе Японии

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-западе Японии зафиксировали два сейсмических удара, которые спровоцировали обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством и угрозу цунами.

    Стихия обрушилась на префектуру Кумамото, где произошло два землетрясения, передает РИА «Новости».

    Местные телеканалы показали кадры с поврежденными дорогами, разрушенными жилыми домами и сильными пожарами. В ряде районов пропало электричество, а для побережий заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

    Японское правительство экстренно сформировало оперативный штаб. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара озвучил распоряжение премьер-министра Санаэ Такаити: «Необходимо как можно скорее установить масштабы ущерба, тесно взаимодействовать с местными властями и, исходя из принципа приоритета человеческой жизни, всеми силами правительства заниматься спасением пострадавших и другими неотложными мерами».

    Власти привлекли полицию, пожарных и военных к поисково-спасательным работам. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Специалисты не выявили сбоев в работе атомных электростанций, расположенных в зоне стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час сейсмологи зафиксировали в этом же регионе повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    Месяцем ранее сильные подземные толчки поразили восточное побережье префектуры Иватэ.

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    28 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Российский турист застрял в поезде из-за сильного землетрясения в Японии

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин застрял в поезде во время землетрясения в Японии, который ехал из города Саги в сторону города Нагасаки.

    Россиянин следовал из города Саги в сторону Нагасаки, состав замер на станции Кубота, которая находится всего в 70 километрах от Кумамото во время подземных толчков, передает Ura.ru со ссылкой на Life.

    Россиянин сообщил, что пассажирам пока не разрешают покинуть вагоны. В центре Кумамото ощущалась сильная тряска, вызвавшая панику среди местных жителей.

    Отечественные туристы в результате стихийного бедствия не пострадали. При этом несколько японцев получили травмы ног.

    На японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    В результате серии ударов стихии пострадали более 50 местных жителей.

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    28 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Камчатки

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

    Tекст: Мария Иванова

    В акватории Тихого океана произошли подземные толчки, отголоски которых силой до трех баллов докатились до камчатского села Никольского.

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана, передает РИА «Новости».

    Эпицентр находился в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского.

    «Координаты: 56.0227, 164.8813. Расстояние от ПК: 521. Глубина (КМ): 63.7. Магнитуда (Ml): 5.5… 116 километрах от села Никольское», – проинформировали ученые Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

    Подземный толчок произошел в 07:42 мск. В Никольском землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля у восточных берегов полуострова произошли два сильных подземных толчка.

    Месяцем ранее камчатские ученые зафиксировали переход сейсмической активности на фоновый повышенный уровень.

    В марте сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 недалеко от Петропавловска-Камчатского.

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    Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

    Агент весьма экзотической для наших широт разведки – новозеландской – задержан ФСБ в Хабаровске. Какие задания давали ему кураторы-англосаксы и почему спецслужбы этой очень далекой страны, несмотря на ее скромный вес в мировой политике, могут представлять вполне серьезную опасность? Подробности

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    Зеленский дразнит Иран ради одного человека

    Впервые за время конфликта с Россией ВСУ нанесли удар по еще одной стране, которая «первой напала на Украину», – Ирану. Казалось бы, зачем Украине риск расширения боевых действий? Похоже, Зеленский хочет сделать политический подарок человеку, ради ублажения которого он готов на многое, – Дональду Трампу. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

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      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

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      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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