Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Ученый РАН Чебров: Землетрясение в Японии не угрожает Дальнему Востоку
Мощные подземные толчки, зафиксированные накануне на юге Японии, не представляют опасности для жителей российских дальневосточных регионов, заявил руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.
«Если со вчерашнего дня до нас не дошло, то уже и не дойдет. Сейсмособытие не угрожает ни Камчатке, ни другим регионам Дальнего Востока», – рассказал ученый ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.
В результате серии сильных подземных толчков пострадали более 50 местных жителей.
Из-за разрушительного удара стихии погибли 13 человек.