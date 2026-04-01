Премьер Японии Такаити поручила срочно оценить ущерб после землетрясения
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила оперативно оценить ущерб после землетрясения и обеспечить своевременное информирование населения, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб после землетрясения и обеспечить своевременное информирование граждан, передает РИА «Новости». Кихара сообщил, что премьер дала указание в тесном взаимодействии с местными органами власти установить масштабы ущерба и точно информировать население.
Кихара добавил, что после землетрясения при канцелярии премьер-министра был создан информационный штаб для координации действий. По его словам, гражданам рекомендовано учитывать возможность новых землетрясений силой до пяти баллов и внимательно следить за официальной информацией по радио, телевидению и в интернете.
Толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы утром среды в префектуре Тотиги, а также ощущались в ряде районов Токио силой до трех баллов. Угрозы цунами объявлено не было. Из-за землетрясения временно было приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Син-Аомори, о сбоях в работе АЭС не сообщается. Жертв и серьезных разрушений по последней информации не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при землетрясении магнитудой 6,4 на территории Японии минимум девять человек пострадали.
В декабре 2025 года на севере страны произошло землетрясение магнитудой 7,6 и власти объявили эвакуацию прибрежных районов из-за угрозы цунами.
В префектуре Нагано в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, а власти проверяли инфраструктуру и предупреждали жителей о возможных повторных толчках.