Премьер Японии Такаити поручила срочно оценить ущерб после землетрясения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб после землетрясения и обеспечить своевременное информирование граждан, передает РИА «Новости». Кихара сообщил, что премьер дала указание в тесном взаимодействии с местными органами власти установить масштабы ущерба и точно информировать население.

Кихара добавил, что после землетрясения при канцелярии премьер-министра был создан информационный штаб для координации действий. По его словам, гражданам рекомендовано учитывать возможность новых землетрясений силой до пяти баллов и внимательно следить за официальной информацией по радио, телевидению и в интернете.

Толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы утром среды в префектуре Тотиги, а также ощущались в ряде районов Токио силой до трех баллов. Угрозы цунами объявлено не было. Из-за землетрясения временно было приостановлено движение скоростных поездов между Токио и Син-Аомори, о сбоях в работе АЭС не сообщается. Жертв и серьезных разрушений по последней информации не зафиксировано.

