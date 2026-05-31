В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали
Выезд иномарки на встречную полосу в Московской области спровоцировал крупную аварию с участием автобуса на трассе А-107, в результате которой пострадали девять человек, сообщает подмосковная полиция.
Трагедия случилась утром на 93-м километре автодороги А-107, передает канал ведомства на платформе Max. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota двигался по обочине и зацепил попутный Ford.
От удара машину нарушителя выбросило на встречную полосу. Там легковушка врезалась в автомобиль Kia и маршрутный автобус, который после столкновения опрокинулся.
«В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Также на данный момент восемь граждан обратились за медицинской помощью», – заявили в правоохранительных органах.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Полицейские проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего.
