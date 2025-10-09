В Тбилиси заявили о выявлении финансируемой извне агентурной сети

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В течение многих лет в Грузии создавалась агентурная сеть с целью в нужное время свергнуть власть, мы все это расшифровали», – сказал он журналистам.

По его словам, теперь зарубежные покровители грузинских агентов «сходят с ума в злости на народ Грузии, который отверг эту сеть».

«Все беды в Грузии – от их (агентов) вовлечения. И все это навязано из-за рубежа. Сотни миллионов поступали в страну на создание этой агентурной сети», – сказал Каладзе.

Он сделал в этом контексте акцент на неправительственные организации.

«Вот эти финансирумые извне неправительственные организации, работающие в них люди, – кто они? Или вспомните заявления некоторых послов, которые стимулировали насилие, поддерживая экстремистские организации!», - сказал градоначальник – «Глобальная партия войны» борется с грузинским государством и грузинским народом».

«Мы или Украина нужны «глубинному государству» только для собственных интересов», – заявил генсек правящей партии.

В Грузии продолжаются задержания участников попытки госпереворота 4 октября, уже взяты под стражу 35 человек, в том числе пять членов ревкома.