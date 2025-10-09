  • Новость часаКремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Китай предложил США триллион за отказ от войны
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Путин и Рахмон заявили об углублении партнерства России и Таджикистана
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 октября 2025, 13:19 • Новости дня

    В Тбилиси заявили о выявлении финансируемой извне агентурной сети

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генсек правящей «Грузинской мечты», переизбранный в третий раз на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе заявил о выявлении в стране финансируемой извне агентурной сети, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение многих лет в Грузии создавалась агентурная сеть с целью в нужное время свергнуть власть, мы все это расшифровали», – сказал он журналистам.

    По его словам, теперь зарубежные покровители грузинских агентов «сходят с ума в злости на народ Грузии, который отверг эту сеть».

    «Все беды в Грузии – от их (агентов) вовлечения. И все это навязано из-за рубежа. Сотни миллионов поступали в страну на создание этой агентурной сети», – сказал Каладзе.

    Он сделал в этом контексте акцент на неправительственные организации.

    «Вот эти финансирумые извне неправительственные организации, работающие в них люди, – кто они? Или вспомните заявления некоторых послов, которые стимулировали насилие, поддерживая экстремистские организации!», - сказал градоначальник – «Глобальная партия войны» борется с грузинским государством и грузинским народом».

    «Мы или Украина нужны «глубинному государству» только для собственных интересов», – заявил генсек правящей партии.

    В Грузии продолжаются задержания участников попытки госпереворота 4 октября, уже взяты под стражу 35 человек, в том числе пять членов ревкома.

    8 октября 2025, 14:44 • Новости дня
    Мишустин сообщил о росте агропрома России более чем на 50% за 10 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнее десятилетие объем агропромышленного комплекса России увеличился более чем на 50%, а отрасль стала заметно технологичнее и конкурентоспособнее, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень».

    Мишустин сообщил о значительном росте отечественного агропромышленного комплекса на пленарном заседании выставки «Золотая осень», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что за десять лет агропром в России вырос более чем на 50%. По словам Мишустина, отрасль стала высокотехнологичной и конкурентоспособной, что позволило усилить позиции России на мировых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали строить первые теплицы для выращивания бананов. Ученые улучшили рост пшеницы с помощью конкуренции грибов. В стране начали применять синхротрон для улучшения семян.

    8 октября 2025, 18:15 • Новости дня
    Певец-иноагент Покровский переоформил коттедж с бомбоубежищем на жену

    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье был найден загородный дом Максима Покровского (признан иноагентом) с бомбоубежищем, который в 2024 году мог быть переоформлен на его супругу.

    Загородная резиденция Максима Покровского была обнаружена в деревне Таблово Рузского района, передает RT. Согласно выпискам Росреестра, участок с бомбоубежищем, оставшимся от бывшей воинской части, певец приобрел еще в 2002 году. Впоследствии на участке появились большой дом, баня, терраса и другие постройки.

    По данным Росреестра, в январе 2024 года хозяин участка сменился на основании брачного договора. Юристы отмечают, что такая схема позволяет переоформить недвижимость на супругу без необходимости развода. Специалисты считают, что Покровский мог таким образом попытаться вывести активы из-под действия закона об иностранных агентах.

    Местные жители говорят, что дом стоит пустой уже несколько лет. По словам одной из соседок, на территории раньше жила собака и иногда приезжала мама Покровского, но в последнее время никто не появлялся.

    Эксперты отмечают, что законом пока не предусмотрены специальные ограничения на передачу недвижимости родственникам и третьим лицам для иностранных агентов. При этом обсуждается введение новых правил, которые позволят государству замораживать такие объекты или направлять доходы от их реализации на нужды государства.

    Максим Покровский уехал в США после начала спецоперации на Украине, выступал на проукраинских мероприятиях и критиковал власти России. Его включили в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* на 45 тыс. рублей за отказ указать статус иноагента в социальных сетях. Максим Покровский* подал жалобу в Верховный суд России на отказ исключить его из списка иноагентов.

    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    8 октября 2025, 16:51 • Новости дня
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами

    Эксперт Юшков: Планы ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами преследуют политические цели

    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЕС может использовать надуманные предлоги для блокирования балтийских торговых путей России, заявил газете ВЗГЛЯД энергетический эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал планы Урсулы фон дер Ляйен создать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью. По его словам, Брюссель может пытаться обосновать запуск беспилотников с судов «теневого флота» для их последующего перехвата.

    «Европейские власти пытаются представить танкеры, перевозящие российскую нефть, незаконными, хотя на деле это не соответствует действительности. Никаких международных санкций в отношении их перемещения не существует», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Довод о несоблюдении судами решения о «потолке цен» несостоятелен, добавил эксперт, напомнив, что законодательство ЕС предусматривает для нарушителей лишь запрет на перевозку сырья в течение двух месяцев. Санкционный список, включающий около 400 танкеров, также не является убедительным аргументом.

    «Если судно или его собственник включены в такой перечень, это означает лишь запрет на оказание услуг в европейских портах: заход, заправку, ремонт. Речь идет об ограничениях для европейских компаний, тогда как сами танкеры сохраняют право свободного передвижения в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – пояснил Юшков.

    Эксперт допускает, что идея Еврокомиссии по контролю за «теневым флотом» связана с подозрениями Брюсселя в обходе ограничений. «Например, танкер с российской нефтью отключает транспондер и останавливается в море. После перекачки на другое судно сырье может быть выдано за норвежское или ближневосточное и доставлено в европейский порт», – пояснил аналитик.

    Не исключено, однако, что европейцы стремятся не отследить операции по перевалке, а найти «обоснование» для заявлений о запуске разведывательных БПЛА с танкеров. «Ранее европейские политики уже заявляли, что суда якобы целенаправленно повреждают донные кабели», – напомнил собеседник.

    «Таким образом, инициатива Урсулы фон дер Ляйен носит исключительно политический характер. Брюссель создает образ России как «глобальной угрозы», чтобы оправдать увеличение военных расходов без роста социального недовольства. Отсюда и страшилки о танкерах, которые «рвут кабели», «загрязняют среду» или «ведут разведку», – перечислил Юшков.

    Однако сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для Москвы. «В конечном счете эти надуманные предлоги и бредни могут быть использованы ЕС для попытки перекрыть Балтийское море для танкеров «теневого флота», осуществляющих вывоз российской нефти», – заключил аналитик.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕК задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С таким заявлением она выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

    По словам фон дер Ляйен, в ближайшие недели Еврокомиссия представит программу военной готовности «Европа-2030». Она будет включать проекты ПВО («Восточный дозор», Eastern Flank Watch) и противодроновой защиты («стена дронов»).

    «В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов: от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть», – цитирует еврочиновницу ТАСС.

    Напомним, проект фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» не получил широкой поддержки в ЕС. Как сообщало издание Politico, «камнем преткновения» стали споры по поводу стоимости идеи, а также сомнения в возможности ее реализации. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал предлагаемую систему финансирования проекта. Стоимость его реализации в настоящий момент оценивается в один миллиард евро.

    «Стена дронов» – это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Глава ЕК также настаивает усилить данную инициативу системой оперативного обнаружения угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА, а также предлагает поддерживать конкурентоспособность ЕС в сфере космической безопасности.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка».

    8 октября 2025, 18:23 • Новости дня
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики

    Пашинян объявил о создании основанной на мире Четвертой республики

    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда работают над созданием Четвертой республики, основой которой станет мир.

    По его словам, предыдущая, Третья республика, возникла в результате конфликта, тогда как новая Армения строится на принципах мирного сосуществования. Пашинян подчеркнул: «Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире», передает ТАСС.

    Глава правительства отметил, что в истории Третьей республики результаты всех выборов были сомнительными, но в будущей Четвертой республике, по его утверждению, фальсификаций не будет. Он напомнил, что если его команда одержит победу на парламентских выборах 2026 года, то инициирует принятие новой конституции и официальное провозглашение новой республики.

    В армянской исторической традиции первой республикой считается государство 1918-1920 годов, второй – советский период до 1991 года, а нынешняя Армения – Третья республика. Между тем, оппозиция Армении уже выступила с критикой инициативы Пашиняна, заявив, что на самом деле он создает не Четвертую республику, а вассальное государство под протекторатом Азербайджана и Турции.

    Ранее Пашинян подчеркнул, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении.

    8 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из военнослужащих группировки «Восток» успешно ликвидировал пятерых украинских военных во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области.

    Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.

    Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.

    Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.

    9 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Местонахождение источника сигнала телефона главы семьи Усольцевых, пропавших в труднодоступном районе Красноярского края, установлено, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

    Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Специалистам удалось установить координаты источника радиосигнала с помощью высокотехнологичной техники и участия картографов поискового отряда «ЛизаАлерт».

    В ведомстве уточнили, что речь идет о сигнале от выключенного телефона, который последний раз был зафиксирован 28 сентября – в день исчезновения семьи Усольцевых. Примерное местоположение устройства удалось вычислить вечером 8 октября с помощью специального оборудования.

    Поиски сейчас сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. На месте работают заместитель руководителя управления СК Александр Зюбанов, следователи и криминалисты как краевого, так и федерального уровня.

    Ранее в автомобиле пропавшей семьи в Красноярском крае нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло. В районе поселка Кутурчин продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых.

    Семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, пропала в ходе турпохода в районе Минской петли.

    Туристы видели пропавшую семью на маршруте к вершине горы Буратинка.

    8 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за предписания Роскомнадзора выпущенное на YouTube интервью Ксении Собчак с музыкантом и блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым пришлось удалить из-за обнаруженных признаков ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

    Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что удалила интервью с музыкантом и блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым с платформы YouTube после получения предписания Роскомнадзора. По словам Собчак, ведомство обнаружило в выпуске признаки ЛГБТ-пропаганды.

    «Ну что, дорогие зрители «Осторожно: Собчак». Мы вынуждены удалить выпуск с ютуба с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки ЛГБТ-пропаганды», – написала Собчак.

    В своем сообщении Собчак выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и принесла извинения как герою интервью, так и зрителям за необходимость удаления публикации. Интервью было удалено с YouTube в соответствии с действующим законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фонд капитального ремонта Москвы обратился в суд с требованием взыскать с Ксении Собчак плату за жилье и коммунальные услуги по трем искам.

    9 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением, назвав их инструментом пропаганды «российского империализма».

    Украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и все связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». В материалах института сообщается, что культурное наследие и географические названия, связанные с этим сражением, подпадают под действие закона о декоммунизации, передает ТАСС.

    Институт потребовал от местных властей на Украине провести декоммунизацию всех подобных объектов, чтобы соответствовать действующему законодательству страны. В частности, речь идет о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с историей России и СССР.

    В 1812 году в Бородинском сражении участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Несмотря на это, в современной Украине память о битве рассматривают как часть российской пропаганды.

    Отмечается, что кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия на Украине значительно ускорился.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные КГБ для формирования русского культурного кода.

    В Днепропетровске создали рабочую группу, чтобы выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленскому сложнее отменить русофобию, чем отказаться от Донбасса.

    8 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда

    Глава Немецкого совета Нимайер извинился по-русски за блокаду Ленинграда

    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    @ Владимир Целик/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил на Петербургском международном газовом форуме и публично по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», – заявил он с трибуны форума.

    Политик отметил, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают, как две мировые войны оставили глубокий след в отношениях между странами. Он также подчеркнул, что, вспоминая о блокаде Ленинграда, склоняет голову перед погибшими и добавил, что немцы не хотят когда-либо повторения подобных трагедий.

    Слова Нимайера вызвали одобрение и были встречены аплодисментами присутствующих.

    Ранее в феврале российский МИД потребовал от Германии расширить немецкие компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

    В марте 2024 года Россия потребовала от германской стороны официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.

    В МИД России заявили, что Отказ ФРГ признать злодеяния нацистов в СССР геноцидом продиктован конъюнктурой.

    8 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова

    Куйбышевский суд Петербурга назначил заседание по делу Бориса Гребенщикова

    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Дело об административном правонарушении по статье о нарушении порядка деятельности иноагента возбудили в отношении музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом).

    Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента в отношении рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом), передает ТАСС.

    Музыканта обвиняют по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности лица, признанного иноагентом.

    Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, судебное заседание по делу назначено, а сам Гребенщиков вину не признает. В материалах дела содержится письмо Роскомнадзора от 19 августа, в котором говорится, что Гребенщиков выложил материал на YouTube без отметки об иноагентском статусе или связи публикации с деятельностью иностранного агента.

    Напомним, Гребенщиков был внесен в реестр иноагентов в июне 2023 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это значит для музыканта.

    Минюст отмечал, что музыкант проводил концерты за рубежом для оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции и получал поддержку из иностранных источников. Также указывалось, что он проживает за пределами России.

    9 октября 2025, 07:20 • Новости дня
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потепление климата и связанный с этим подъем уровня Мирового океана до конца XXI века могут привести к затоплению нескольких российских прибрежных территорий, заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

    К 2100 году уровень океана повысится на 0,3–0,65 метра, а при самом неблагоприятном сценарии – до 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может достичь 5,6 метра, пояснил ученый РИА «Новости».

    Под угрозой затопления окажутся Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России затопление может коснуться прибрежных районов Петербурга, части Кронштадта и почти всего Сестрорецка. В северных районах рискуют Варандея, Нарьян-Мар и Салехард. На Дальнем Востоке проблемы прогнозируются в порту Находка.

    Сапожников пояснил, что повышение уровня воды обусловлено таянием крупных ледников и прогревом глубинных слоев океана, что приводит к расширению толщи воды. Сейчас эти прогнозы основаны на моделировании существующих трендов и пока носят расчетный характер.

    Ранее Сапожников сообщал, что курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата и учащения инцидентов с морскими обитателями.

    До этого сообщалось, что Черное море за последние 30 лет потеплело на два градуса.

    9 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа, вводимом с января 2027 года, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

    Венгрия согласилась с запретом на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз, начиная с января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    Будапешт, который изначально настаивал на исключении для своей страны, в итоге не стал возражать против этой меры на недавней встрече послов стран ЕС.

    Источники портала уточняют, что на данный момент главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Словакия может изменить свою позицию до встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 20 октября, либо до саммита ЕС 23 октября.

    Австрия продолжает требовать для себя специального отступления, чтобы разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро для передачи их Raiffeisen Bank. Против этой инициативы выступили Германия и еще десять стран, что может создать угрозу наложения вето на весь пакет новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказались выполнять требование бывшего президента США Дональда Трампа прекратить закупки газа и нефти из России. Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций. В январе объем поставок российского сжиженного природного газа в ЕС составил 1,3 млн тонн.

    8 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что решение Духовного управления мусульман России о запрете курьерам доставлять свинину и алкоголь ограничивает права граждан и нарушает светский принцип государства.

    Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) о перечне товаров, запрещенных для доставки курьерами-мусульманами, противоречит сразу нескольким статьям Конституции России, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС. Он отметил, что принцип светского государства, закрепленный в Конституции, не допускает наделения религиозных организаций полномочиями органов публичной власти.

    По мнению Фадеева, заключение ДУМ РФ создает препятствия для соблюдения единства экономического пространства и свободного перемещения товаров и услуг, а также нарушает гарантию свободы труда для всех граждан, достигших установленного возраста. Он подчеркнул, что подобные инициативы ограничивают свободу труда по религиозному признаку, что запрещено статьей 19 Конституции.

    Глава СПЧ также указал, что реализация этой фетвы может привести к разжиганию религиозной розни, что противоречит статье 29 Конституции России. «Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», – заявил Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам». Курьерам теперь запрещено доставлять алкоголь, свинину и идолов.

    8 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Подтверждено возбуждение уголовного дела против депутата-прогульщика из Госдумы

    Исключенный за прогулы депутат Госдумы Напсо стал фигурантом уголовного дела

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо, ранее лишенный мандата из-за систематических прогулов заседаний, стал фигурантом уголовного дела. Эту информацию подтвердил его адвокат Роман Баранников в Никулинском районном суде Москвы, где рассматривается иск о выселении экс-парламентария из предоставленного ему служебного жилья.

    По словам защитника, в связи с расследованием следственные органы вскрыли квартиру, ранее выделенную Напсо как депутату Госдумы. Адвокат Баранников заявил: «Насколько мне известно, в связи с уголовным делом в отношении Напсо служебная квартира, которую ему предоставили как депутату Госдумы, была вскрыта (для проведения обыска), а затем опечатана».

    Какая именно статья уголовного кодекса фигурирует в деле, адвокат уточнять отказался, сообщает корреспондент ТАСС из зала Никулинского районного суда Москвы. Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что уголовное преследование связано с обвинением по статье 131 УК РФ – «изнасилование». Его обвиняют в сексуальной связи с 19-летней помощницей в 2023 году.

    Представитель Управления делами Президента РФ в суде отметила, что после окончания депутатских полномочий Напсо обязан был в течение месяца освободить предоставленную квартиру, однако этого не сделал. Адвокат подчеркнул, что у его подзащитного, а также у членов его семьи – детей и матери – нет иного жилья в России. В настоящее время, по словам Баранникова, бывший парламентарий находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где проходит лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Напсо не в первый раз попадает в поле зрения правосудия, ранее суд в Сочи постановил обратить в доход государства объекты недвижимости, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний, в том числе Национальной топливной компании и Кубань ОЙЛ, которые принадлежали депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным с ним лицам.

    8 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе

    Песков: Путин и Алиев встретятся в Душанбе в четверг

    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в четверг, 9 октября, проведет в Душанбе встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, встреча двух лидеров состоится в четверг, 9 октября.

    «Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», – сказал Песков.

    Он добавил, что повестка встречи затрагивает вопросы двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить «все насущные моменты», подчеркнул Песков.

    По словам пресс-секретаря Путина, с российской стороны наблюдается «позитивный настрой» по поводу предстоящей встречи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Душанбе в среду с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский президент примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.


    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации