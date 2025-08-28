Летевший из Москвы в Барнаул самолет приземлился в Омске из-за дебошира

Tекст: Алексей Дегтярев

Нарушителем оказался 45-летний житель Московской области в состоянии алкогольного опьянения, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Он мешал работе экипажа, провоцировал конфликт с другими пассажирами и угрожал им физической расправой, используя ненормативную лексику. В какой-то момент мужчина перестал ориентироваться в обстановке, и командир экипажа принял решение о посадке.

Правонарушитель был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. Составлен протокол об административном правонарушении.

Даже в отделе полиции мужчина продолжал вести себя неадекватно и пытался ударить одного из сотрудников. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в июле в аэропорте Кольцово в Екатеринбурге задержали мужчину и женщину, пытавшихся прорваться борт самолета после завершения посадки. Они игнорировали замечания, взбежали на трап, но их остановили и заблокировали на нем.

В августе самолет авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Лиона в Порту, вынужден был вернуться в аэропорт после того, как 26-летний пассажир с галлюцинациями попытался попасть в кабину пилота.