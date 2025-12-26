Мантуров сообщил о запуске оставленных иностранцами автозаводов до лета 2026 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, будут запущены до лета 2026 года, об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров каналу «Россия 24».

На данный момент 80% площадок уже начали работу, остальные запустят к лету следующего года. Новыми собственниками стали российские бенефициары и партнеры из дружественных стран Юго-Восточной Азии.

Мантуров отметил, что привлекаемые к производству партнеры реализуют российскую политику по созданию универсальных автомобильных платформ и внедрению отечественных автокомпонентов. В случае отсутствия необходимых компетенций власти готовы сотрудничать с зарубежными технологическими партнерами. Приоритет в производстве остается за российскими автокомпонентами, но опыт и разработки из дружественных стран также будут востребованы.

По итогам 2025 года рынок новых автомобилей в России, по оценке Мантурова, снизится на 19%, до 1,45 млн штук. При этом сегмент легковых автомобилей уменьшится на 16%, составив 1,27 млн единиц. К 2030 году власти планируют, что рынок вырастет до 2,5 млн автомобилей.

Мантуров подчеркнул, что такие меры и запуск всех автозаводов позволят к 2030 году выйти на новые производственные мощности. «Конечно же, хотелось бы вернуться к 3 млн, мы уже имели такой опыт в современной России, но консервативно ставим для себя планку в 2,5 млн автомобилей», – отметил он.

Власти также рассчитывают, что уже в 2026 году объемы производства и продажи автомобилей продолжат расти. Мантуров выразил уверенность, что государственная поддержка и запуск модернизированных предприятий станут драйверами этого роста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что ключевая задача автомобильной промышленности – не допустить повторения ситуации 2022 года.

Почти все автомобильные заводы в России, которые построили и затем оставили иностранные концерны, восстановили полноценную работу.