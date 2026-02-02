Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Юниорские сборные России по хоккею на траве допустили до турниров без ограничений
Сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Дегтярев в своем Telegram-канале, ссылаясь на письмо президента Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайяба Икрама, заявил о немедленном снятии всех ограничений для российских спортсменов до 18 лет на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, озвученных на саммите 11 декабря. Глава FIH также подчеркнул, что федерация ценит работу российских коллег по защите прав атлетов.
Дегтярев отметил: «Хоккей на траве стал уже четвертым командным олимпийским видом спорта после волейбола, водного поло и керлинга, в которых открылся путь к возвращению наших спортсменов на международную арену». Министр добавил, что в общей сложности уже 11 международных федераций по олимпийским видам спорта разрешили участие российских юниоров и кадетов без ограничений.
Ранее вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин сообщил, что российские спортсмены выступят с флагом и гимном на юниорском чемпионате мира по ски-альпинизму во Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК рекомендовал допустить юных российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном.
Международная федерация самбо также разрешила россиянам использовать национальную символику на соревнованиях.