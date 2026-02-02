Золото подешевело до минимума с 8 января на фоне новостей о ФРС

Стоимость золота на бирже Comex опустилась ниже 4450 долларов впервые с 8 января

Tекст: Мария Иванова

Стоимость золота на бирже Comex впервые с 8 января 2026 года опускалась ниже 4450 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

По состоянию на 9.37 по московскому времени цена снижалась на 6,26% и составляла 4448 долларов за унцию. К 13.50 снижение замедлилось, и золото торговалось по 4691 доллару (-1,14%).

В ходе сегодняшних торгов минимальное значение для золота было зафиксировано на уровне 4423,2 доллара за унцию. С 29 января снижение стоимости этого драгметалла составило 17,4%. Серебро также значительно подешевело: минимум дня – 71,2 доллара, что на 37,78% ниже уровня 29 января, но к середине дня цена подросла до 80,735 доллара за унцию (+2,81%).

По информации агентства Bloomberg, причиной резкого падения цен стали планы президента США Дональда Трампа сменить руководство Федеральной резервной системы. 30 января Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша на пост главы финрегулятора.

Трамп неоднократно критиковал действующего руководителя ФРС Джерома Пауэлла, заявляя, что регулятор должен снижать базовую ставку быстрее и активнее. По его мнению, ФРС удерживала ставку высокой, чтобы увеличить расходы по займам для правительства. Между тем Пауэлл заявлял, что не собирается уходить в отставку до окончания своего срока в мае 2026 года.

Напомним, в конце прошлой недели стоимость фьючерсов на золото и серебро снизилась на мировых биржах. В частности, цена золота опустилась ниже 4,9 тыс. долларов за унцию.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мировые центробанки сейчас сталкиваются с проблемой высокой стоимости золота.