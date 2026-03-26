Слуцкий не получил визу для участия в парламентской поездке в США

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я, как всегда, не получил визу, как и на последние три генассамблеи ООН», – сказал Слуцкий, передает РИА «Новости».

В результате он не вошел в состав российской парламентской делегации, прибывшей в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций Госдумы готовилась отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио обратил внимание на регулярные отказы в американских визах членам российской делегации, включая Леонида Слуцкого.