В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
Слуцкий не получил визу для участия в парламентской поездке в США
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать парламентскую делегацию.
«Я, как всегда, не получил визу, как и на последние три генассамблеи ООН», – сказал Слуцкий, передает РИА «Новости».
В результате он не вошел в состав российской парламентской делегации, прибывшей в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций Госдумы готовилась отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио обратил внимание на регулярные отказы в американских визах членам российской делегации, включая Леонида Слуцкого.