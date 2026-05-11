В Петербурге полиция использовала дроны и катера для поимки мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе проверки реставрируемых объектов Кронштадта сотрудники правоохранительных органов задействовали специальную технику, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Первоначально проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. В ходе проверки осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер.

После этого силовики на катерах отправились к трем местным фортам. Там проверку прошли 350 рабочих, среди которых оказалось около 100 иностранцев.

По итогам рейда 25 нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. Кроме того, стражи порядка выявили четырех граждан, которые вовремя не встали на воинский учет.

В январе в Петербурге правоохранители доставили в отделы полиции 375 мигрантов после масштабного рейда по магазинам сети «Перекресток».