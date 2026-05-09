    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    В Кремле оценили желание США форсировать переговоры по Украине
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня

    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Кошта заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией при подходящем моменте

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    @ Ulrich Haessler/DPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын узника Освенцима и организатора подполья Александра Лебедева пытался посетить барак, где содержался его отец, но не смог попасть в историческое здание из-за постоянных отказов со стороны руководства мемориального комплекса.

    «К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», – рассказал Александр РИА «Новости».

    Александр Федорович Лебедев был одним из организаторов подполья советских военнопленных, спасавшего истощенных людей от уничтожения. После освобождения концлагеря советскими войсками 27 января 1945 года он написал книгу о тех событиях «Солдаты малой войны».

    По словам его сына, в 1960-х годах в здании проходила выставка с портретом отца, однако в последние годы посетителей перестали пускать под предлогом закрытия барака.

    Ранее в фонде Александра Печерского сообщили о новых исторических открытиях:  движение сопротивления в концлагерях носило строго организованный характер. Именно советские подпольщики тщательно спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал позорным решение не приглашать Россию на церемонию годовщины освобождения Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    9 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

    Росатом не будет сотрудничать с немецким концерном Siemens из-за непотребного поведения компании как поставщика, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев журналистам в Кремле и добавил, что отказ Германии от атомной энергетики лишил Siemens роли на мировом рынке.

    Он отметил: «Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений... теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens».

    Напомним, что в феврале Росатом официально прекратил контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2». Причиной стало невыполнение немецкой компанией обязательств по договору. Ранее Siemens не выполнил контракт по поставкам для турецкой АЭС «Аккую», после чего необходимое оборудование было приобретено у партнеров из дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Siemens намерен сократить численность сотрудников по всему миру, включая 2850 человек в Германии.

    Ранее российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке. А дочернее предприятие Siemens в России ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс» в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.

    9 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.

    «Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.

    Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.

    Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.

    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Захарова назвала предупреждение Зеленскому сигналом для стран Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное сообщество должно обратить внимание на жесткий ответ Москвы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы, призвала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что сигнал об ответных мерах адресован западным странам, так как это необходимо для осознания всей важности текущего момента в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

    «Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», –  подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.

    По ее словам, Запад вновь попытается снабдить главу киевского режима  политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием, деньгами и так далее.

    «И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», – добавила она.

    Захарова уточнила, что российская сторона предупредила все государства и международные организации о том, что «это все не просто актуально, а что необходимо им предпринять конкретные шаги на этом направлении».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Жители Берлина выступили против войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» собрались сотни людей, которые выступили против милитаризации и призвали к миру с Россией, сообщают информагентства.

    Манифестация за мир с Россией и против милитаризации Германии и НАТО прошла у музея «Берлин-Карлсхорст» в Берлине, сообщает корреспондент ТАСС. В акции приняли участие несколько сотен человек, пришедших с транспарантами с надписями: «Дружба», «Остановите войну против России», «Остановить русофобию» и другими антивоенными лозунгами. Организаторами выступили около 20 общественных организаций, выбрав девиз «Нет – войне, нет – фашизму!»

    Сцена манифестации стала площадкой для призывов к прекращению гонки вооружений, отказа от милитаризации и возвращения к дипломатическим решениям. Выступавшие говорили о важности мира с Россией и Китаем, осуждали подготовку к войне, размещение американских ракет средней дальности в стране, а также раскритиковали идею восстановления воинской обязанности в Бундесвере.

    Организаторы и участники также потребовали от правительства Германии активных дипломатических усилий ради прекращения конфликта на Украине. Со сцены звучало мнение, что Россия не является врагом ФРГ, а глава Минобороны Борис Писториус был назван «министром войны». По их словам, Германия должна вкладывать средства не в вооружение, а в социальное жилье, образование и инфраструктуру.

    «Германии нужно инвестировать в социальное жилье, образование, инфраструктуру, а не отправлять миллиарды на оружие», – заявила одна из участниц корреспонденту ТАСС. Она также напомнила, что именно Советский Союз понёс наибольшие потери в борьбе с фашизмом.

    Музей «Берлин-Карлсхорст» занимает особое место в истории Германии: именно здесь в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Здание долгое время использовалось советским военным руководством, а в 1994 году на его базе был создан совместный российско-германский музей, открывшийся 10 мая 1995 года к 50-летию Победы.

    Между тем, ранее в пятницу заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. А канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но не упомянул роль Красной армии, что вызвало критику в интернете.

    До этого в пятницу в центре Берлина школьники провели демонстрацию против милитаризации страны и предложили Мерцу отправиться на фронт самому.

    9 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение» для Парада Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение», чтобы проводить Парад Победы в Москве.

    «Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков таким образом ответил на сообщения о том, как глава киевского режима Владимир Зеленский «разрешил» провести в Москве парад в честь годовщины Победы 9 мая. В его распоряжении было указано, что эта зона будет исключена из плана применения украинского оружия на время парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. В  00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    9 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Доктор Ткачева раскрыла секрет долголетия и защиты от преждевременной смерти

    Tекст: Катерина Туманова

    Активное общение и поддержка близких людей помогают сохранить здоровье, защищают от деменции и значительно увеличивают продолжительность жизни, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

    Крепкие социальные связи играют ключевую роль в продолжительности жизни человека, тогда как одиночество несет серьезные риски для здоровья.

    «Действительно, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а „суперэйджеры“ нередко отличаются высокой общительностью. В то же время хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти», – сказала Ткачева ТАСС.

    Нехватка общения вызывает у человека стресс, который запускает воспалительные процессы в организме. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

    Эксперт отметила важность наличия круга из нескольких близких людей, на которых можно положиться в сложных ситуациях.

    Совместные прогулки и занятия спортом способствуют формированию здоровых привычек и повышают мотивацию заботиться о себе. Кроме того, даже короткие разговоры с малознакомыми людьми служат отличной когнитивной тренировкой для мозга.

    При этом специалисты уточняют, что полностью избегать уединения не нужно, главное – сохранять комфортное взаимодействие с окружающим миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мурашко сообщил о способах увеличения продолжительности жизни россиян. Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни. Врач Ткачева назвала хронический недосып ускорителем старения организма.

    8 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    В Вене накануне Дня Победы осквернили захоронение советских воинов

    @ Посольство России в Австрии/ @RusBotWien_DE.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены были повреждены в результате вандализма накануне Дня Победы, сообщили в посольстве России.

    Советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены было осквернено накануне Дня Победы, сообщает Российское посольство в Австрии. Неизвестные повредили надгробия советских солдат, погибших во время освобождения Австрии от нацизма.

    «Посольство России в Австрии с возмущением восприняло информацию об очередном осквернении советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. Подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», – говорится в заявлении дипмиссии.

    В посольстве также сообщили, что власти Австрии пообещали провести расследование случившегося и принять меры для восстановления памятника. Российские дипломаты выразили надежду, что виновные будут найдены и понесут ответственность.

    При этом, только 2 мая советское воинское захоронение на другом кладбище Герстхоф в Вене привели в порядок после осквернения, восстановив внешний вид памятника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 апреля в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма.

    А 7 мая посольство России выразило протест МИД Норвегии по поводу вандализма в отношении монумента советским воинам в поселке Нейден, призвав ускорить расследование инцидента.

    9 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая в мире мобильная реактивная система залпового огня (РСЗО) стала настоящим потрясением для противника и сыграла ключевую роль в разгроме немецких войск в Великой Отечественной войне, рассказал глава разработавшего оружие Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

    Применение легендарной артиллерийской установки «Катюша» обеспечило Красной Армии решающее преимущество на полях сражений. По словам руководителя Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, появление этого оружия кардинально изменило ход боевых действий.

    «Однозначно можно сказать, что эксплуатация «Катюши» с первых дней войны создала переломный момент и обеспечила победу Красной Армии, потому что это был большой сюрприз для немцев, когда они на себе почувствовали, что вокруг происходит ад кромешный», – рассказал Кошлаков ТАСС.

    Он добавил, что разрушительная мощь машин дополнялась сильным психологическим воздействием на врага.

    Разработка системы столкнулась с трудностями и временно останавливалась до июня 1941 года. Однако ученые продолжили работу по собственной инициативе, опираясь на опыт применения подобных снарядов под фюзеляжами самолетов в боях при Халхин-Голе.

    Успешные испытания в Нахабино убедили советское руководство, после чего Иосиф Сталин распорядился начать серийное производство «Оружия Победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводники Второй мировой могли совершать фатальные ошибки, а Красная армия нередко отказывалась от уникальных видов оружия.

    При этом современный российский БТР должен стать простым и дешевым, заявили разработчики.

