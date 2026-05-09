Минтранс сообщил о возобновлении части международных рейсов через юг России

Tекст: Вера Басилая

Выполнение полетов в и из аэропортов Ростовской зоны, ограниченных накануне, осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного расписания, сообщил в Max Минтранс.

По состоянию на 11:00 9 мая 2026 года уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тыс. пассажиров. Всего за день планируется выполнить 347 рейсов, из которых 178 – на вылет и 169 – на прилет.

Российские авиакомпании 9 мая перевезли более 43 тыс. пассажиров в аэропорты юга России и обратно. Минтранс отметил, что ведется работа по увеличению емкости рейсов и введению более вместительных воздушных судов, включая широкофюзеляжные лайнеры.

Организация перевозок и обслуживание пассажиров в аэропортах Ростовской зоны проходят согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82. Для получения актуальной информации пассажирам рекомендуется проверять статус рейса с помощью онлайн-табло и обращаться в контакт-центры авиакомпаний при необходимости.

Продолжается работа специалистов Госкорпорации по организации воздушного движения по настройке оборудования для обеспечения полноценного авиасообщения. Оперативный штаб Минтранса продолжает круглосуточно координировать деятельность по обеспечению перевозок.

Министерство транспорта приостановило работу 13 аэропортов на юге России из-за атаки украинских беспилотников.

Позже воздушные гавани полностью восстановили свою работу по расписанию без задержек.

