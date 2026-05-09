Путин заявил о достойных словах Трампа о Дне Победы

Путин: Трамп в ходе последнего разговора достойно говорил о Дне Победы

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин раскрыл подробности недавнего телефонного разговора со своим американским коллегой, передает РИА «Новости».

«В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов господином Трампом у нас возник разговор о девятом мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», – заявил Владимир Путин.

Путин также сообщил, что инициатива Трампа по перемирию возникла после обсуждения безопасности американского посольства в Киеве. По его словам, российская сторона предупредила о рисках для дипломатических учреждений и попросила обеспечить безопасность посольства США.

«Все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков», – сказал российский лидер журналистам, комментируя инициативу президента США.

«В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов Америки, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня», – отметил Путин.

«Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – добавил Путин.

Россия поддержала инициативу американского лидера о перемирии с 9 по 11 мая.

Стороны согласовали проведение обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

До этого главы государств обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

