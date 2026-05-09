Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

Tекст: Антон Антонов

«Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

«Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.