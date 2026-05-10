    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    10 мая 2026, 02:20 • Новости дня

    Убегавший от военкомов украинец взял в заложники школьницу во Львове

    Tекст: Антон Антонов

    Пытаясь скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), 43-летний мужчина схватил подростка и приставил нож к шее жертвы, сообщила прокуратура Львова.

    Сообщается, что 43-летний местный житель «подбежал к группе подростков» и, «схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож» к ее горлу, передает РИА «Новости».

    После переговоров и требований силовиков нападавший отпустил заложницу. Школьница не получила физических травм в результате инцидента. Мужчина задержан, ранее он уже имел судимости за имущественные правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские полицейские задержали устроившего стрельбу на остановке во Львове мужчину. В Одессе группа молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками военкомата из-за принудительной мобилизации прохожего.

    Насильно мобилизованный Дмитрий Васильченков устроил массовую стрельбу в киевском супермаркете в Голосеевском районе Киева. Шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство зарубежных стран с пониманием восприняли предупреждение Москвы о возможных последствиях для киевского режима в случае террористических действий на 9 Мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», – заявил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Ушаков также обратил внимание на отсутствие ударов по Красной площади 9 мая. По его словам, именно по этой причине массированного ответного ракетного удара по украинской столице не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон договорились о перемирии на День Победы. Российская сторона призывала зарубежные страны вывезти своих дипломатов из Киева.

    Министерство иностранных дел России рекомендовало серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе.

    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля», передает РИА «Новости».

    Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

    «И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

    Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

    Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

    Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

    Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    9 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и прежде утомлял мировых лидеров способностью требовать больше и читать нотации, но теперь, как сообщает Politico и ее источники, даже лояльные к нему евролидеры устали от него.

    «Он стал активнее читать нотации европейским лидерам. В этом году он заметно перешел на резкий и властный тон общения с союзниками. Воодушевленный новой уверенностью в стойкости Украины, переживший еще одну жестокую зиму и недовольный тем, что он называет робостью союзников, Владимир Зеленский проявляет неосторожность, когда речь заходит о том, как он взаимодействует с Европой. И это вызывает раздражение» – пишет газета Pоlitico.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц публично упрекнул Зеленского в том, что тот настаивает на скорейшем приеме Украины в члены ЕС, назвав предложенные украинским лидером сроки вступления нереалистичными.

    Мерц указал, к неудовольствию Киева, что путь к членству в ЕС, скорее всего, будет включать уступку территории России.

    «В настоящий момент отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, достигли самого низкого уровня за все время войны», – заявил газете бывший высокопоставленный украинский чиновник.

    На неофициальном саммите ЕС на Кипре в апреле другие европейские лидеры упрекнули Зеленского за ожидания от членства в ЕС и нежелания поэтапного членства.

    По словам Зеленского, поэтапного, символического членства недостаточно. Украина «заслуживает полноправного членства в Европейском союзе» и как можно скорее, заявил он недавно журналистам в Киеве.

    Назойливые требования Зеленского и раньше доставляли ему неприятности. Не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с весьма симпатизирующими ему лидерами, отмечается в статье.

    В 2022 году предшественник Трампа Джо Байден вышел из себя, когда Зеленский потребовал еще большей помощи после того, как американский лидер сообщил ему, как одобрил выделение дополнительной военной помощи в размере 1 млрд долларов.

    «Зеленский, в частности, и не только Зеленский, но и многие другие украинцы, действительно верят, что сражаются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. И поэтому нет необходимости быть благодарным кому-либо, или говорить «спасибо» кому-либо, или смягчать их требования», – объяснил эксперт-республиканец по внешней политике, который ранее консультировал Киев.

    По его словам, Зеленский очень верит, что Европа в долгу перед Украиной. Это окрашивает его мышление и риторику. Но он не принимает во внимание, что не все европейцы видят это одинаково.

    Такое восприятие заставляет Зеленского переигрывать и придает неуместную уверенность в резкой манере обращения со своими европейскими союзниками.

    Такая риторика может оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина рассчитывает в финансовом плане, предупреждает Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.

    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    9 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Украинский транспортник Ан-12 впервые за полгода приземлился в Черновцах
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Транспортный самолет Ан-12 Украины совершил посадку в закрытом для полетов аэропорту Черновцов после длительных рейсов по всему миру, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

    В закрытом для полетов аэропорту Черновцов приземлился Ан-12, который почти полгода летал по разным городам как Западного полушария, так и Европейского континента, сказал собеседник ТАСС.

    Уточняется, что этот самолет был выпущен еще в январе 1969 года и достался Украине после распада Советского Союза. Источник отметил, что машину до сих пор активно используют для коммерческих грузоперевозок. При этом грузоподъемность Ан-12 составляет не более 20 тонн.

    Точный характер груза, доставленного в Черновцы, остается неизвестным.

    До этого украинский транспортный самолет Ан-26 приземлился на закрытом аэродроме Львова после перелета из Берлина. В марте борт ВВС Украины совершил рейс из Львова на военный аэродром в польском Демблине.

    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    9 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.

    «Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.

    Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.

    Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.

    9 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители украинских городов почтили память советских воинов, несмотря на отмену официального статуса 9 мая как праздника на Украине, сообщают местные СМИ.

    В Киеве 9 мая жители города продолжают возлагать цветы к обелиску Вечной Славы, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне, сообщает Telegram-канал интернет-газеты «Страна».

    Многие приходят с детьми и фотографируются на фоне мемориала, несмотря на изменения в официальном календаре памятных дат.

    Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 мая больше не считается государственным праздником.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, где горожане несут цветы к мемориалу советским воинам. Согласно наблюдениям «Страны», также в этот день украинцы активно ищут поздравления с Днем Победы в социальных сетях, несмотря на отмену официальных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в российской столице через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.

    За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

    Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.

    В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.

    9 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно

    Tекст: Вера Басилая

    Стороны согласовали прекращение огня между Россией и Украиной по 11 мая включительно, а обмен пленными пройдет по формуле «тысяча на тысячу» в ближайшие дни, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Представители администраций России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей, передает РИА «Новости». Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа.

    «Договорились не до 11-го, а по 11 (мая)», – уточнил помощник президента РФ. В этот период стороны планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

    В Москве рассчитывают, что американский лидер сможет дисциплинировать украинскую сторону в вопросе соблюдения режима тишины.

    Ушаков назвал надежду президента США на продление перемирия с Киевом неподкрепленной реальной обстановкой, отметив, что этому мешает неспособность киевских властей не нарушать режим прекращения огня. По его словам, возможность продолжительного перемирия зависит не только от американского лидера, но и от двух других сторон, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков оценил возможность встречи Владимира Путина и главы США в Китае 14 и 15 мая. Помощник российского лидера назвал проведение таких переговоров в Пекине нереальным.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

    Американский лидер выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

    При этом других договоренностей касательно паузы в боевых действиях ко Дню Победы достигнуто не было.

