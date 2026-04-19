Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В субботу в Голосеевском районе Киева произошло массовое убийство - шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Преступник использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма силами спецподразделения КОРД, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но затем сбежал из воинской части.

Украинские СМИ пишут, что ранее Васильченков служил в батальоне материально-технического обеспечения 254-ой мотострелковой дивизии ВСУ. В 2023 году привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений, но дело кончилось примирением сторон. Иначе говоря, перед нами человек, имевший как минимум криминальный опыт и не остановившийся перед массовым убийством ни в чем не повинных людей - и который тем не менее ранее был мобилизован в ряды ВСУ.

Стоит отметить, что двое полицейских, прибывших на вызов, сбежали после первых же выстрелов, оставив на месте нескольких человек, в том числе ребенка. Руководитель МВД Украины Игорь Клименко поручил провести служебное расследование. «Позорное, недостойное поведение. Это стыд для всей системы», – подчеркнул он. «Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Как он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие, нужно выяснить. Это будет сделано в рамках расследования», – заверил министр.

Но главный стыд должна испытывать не просто система МВД, а все украинское государство, и прежде всего – структуры, отвечающие за массовую насильственную мобилизацию.

«Безусловно,

одна из причин стрельбы в Киеве – приводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей.

Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

Порочное влияние насильственной мобилизации на все украинское общество признают даже украинские эксперты. Например, бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о царящем хаосе на украинских улицах из-за насильственной мобилизации.

«Недоверие к правительству растет с каждым днем», – отметила она и добавила: все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы достичь мира как можно скорее. Так она прокомментировала свежий случай принудительной мобилизации на одной из улиц Киева: сотрудники ТЦК в микроавтобусах заблокировали машину местного жителя, попытались разбить стекла его машины и мобилизовать в ВСУ. Пытавшийся избежать этой участи мужчина протаранил микроавтобус и скрылся, по его машине открыли огонь.

Российский политолог Игорь Корнилов также считает, что Украина обречена на повторение подобных трагедий. «Обстановка в украинском обществе ухудшается, агрессия усиливается.

Рано или поздно боевики, ВСУ привыкшие убивать, грабить, творить злодеяния, начнут возвращаться в родные города.

Любая стычка с их участием грозит превратится в массовые убийства. Кроме того, среди них много тех, кто станет мстить за мобилизацию и отправку на фронт сотрудникам ТЦК и вообще, что называется, системе», – пояснил он.

«Необходимо отметить также, что сейчас на Украине с новой силой запущена мысль о необходимости выдачи разрешений гражданским лицам на ношение огнестрельного оружия. Сторонники этой идеи решили воспользоваться трагедийным поводом для того, чтобы снова ее педалировать», – напомнил эксперт.

«Узаконивание этой инициативы, очевидно, лишь ухудшит ситуацию с безопасностью. Стрельба будет происходить вообще около каждого второго круглосуточного магазина. И для нее уже будет совсем необязательно присутствие бывших бойцов ВСУ», – продолжил собеседник. Спикер резюмировал призывом к главе МВД Игорю Клименко «застрелиться» из-за поведения сотрудников его ведомства, сбежавших с места трагедии.