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РФПИ договорился о развитии инвестиций с Китаем и Таиландом
Российский фонд прямых инвестиций будет развивать двусторонние экосистемы инноваций с Китаем и развивать инвестиционное сотрудничество между Россией и Таиландом, сообщил фонд.
Российский фонд прямых инвестиций планирует выстраивать двусторонние инновационные связи с КНР и наращивать экономическое взаимодействие с Таиландом, передает РИА «Новости». Соответствующие документы стороны утвердили в рамках Петербургского международного экономического форума.
«РФПИ и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, целью которого станет формирование двусторонней инновационной экосистемы РФ-КНР в целях поддержки инновационных проектов и предпринимателей в высокотехнологичных отраслях», – заявили в фонде.
РКЦ ЦЭ поможет портфельным компаниям фонда отбирать проекты и выходить на китайский рынок, предоставляя грантовую и инфраструктурную поддержку. В свою очередь, российская сторона окажет содействие технологическому бизнесу из КНР при адаптации в нашей стране.
Кроме того, представители фонда договорились о партнерстве с профильной ассоциацией Таиланда для укрепления торговых связей и запуска совместных инициатив. Особое внимание уделят расширению деловых контактов и созданию благоприятной среды для инвестиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Российский фонд прямых инвестиций подписал ряд новых соглашений с китайскими партнерами.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать новые драйверы роста в цифровой экономике.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о рассмотрении десятков новых совместных инвестиционных проектов с Пекином.