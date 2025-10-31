Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Дмитриев сообщил о 86 новых инвестпроектах России и Китая
На заседании Российско-китайского комитета предпринимателей обсудили 86 проектов стоимостью 18 трлн рублей, которые охватывают сферы промышленности, нефтехимии и агропрома, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил одним из организаторов десятого заседания Российско-китайского комитета предпринимателей, об этом он написал в своем Telegram-канале. Эта площадка за десять лет стала важнейшим механизмом для экономического сближения двух стран и профессионального диалога бизнеса.
По словам Дмитриева, в настоящий момент на рассмотрении комитета и профильной межправительственной комиссии находится 86 проектов с предполагаемым общим объемом инвестиций около 18 трлн рублей. На заседании особое внимание уделили новым направлениям совместной работы – промышленности, сельскому хозяйству, нефтехимии, металлургической отрасли и производству удобрений.
«Совместно с китайскими партнерами РФПИ уже реализовал более 50 проектов с общим объемом инвестиций свыше 800 млрд рублей», – отметил Дмитриев, подчеркнув стратегический характер сотрудничества. Такой экономический результат стал возможен только благодаря долгосрочной системной работе между Россией и Китаем.