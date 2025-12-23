  • Новость часаПоддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит
    23 декабря 2025, 11:56 Мнение

    Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец
    Военный эксперт усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп»
    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае

    Известный российский ученый и популяризатор науки Артем Оганов рассказывает о том, как санкции против России, введенные библиометрическим монополистом Web of Science (WoS), обернулись против самой этой организации.

    WoS запретил индексирование новых российских научных журналов, так что, как пишет ученый, «создавать новый журнал стало бессмысленно – его бы просто не заметили в «мировом» научном пространстве».

    Однако «прошло три года. Монополия WoS трещит по швам. Появился наш Inventorus.ru, аналогичные китайские платформы, даже западные альтернативы. А сейчас – новый акт драмы. Французский CNRS (огромный Национальный центр научных исследований) отказывается от Web of Science. И перестаёт платить 1,4 млн евро в год. Их мотивация: база нерепрезентативна и даёт несправедливое предпочтение англоязычным журналам».

    Это поучительная история говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. И это история не только про WoS – она про Запад вообще. На что рассчитывал WoS? На то, что российские ученые, огорчившись на такие затруднения, поднимут восстание?

    Но это не сработало и не могло. Как и санкции вообще – с чего бы людям выступать против своего правительства из-за того, что иностранные правительства (или корпорации) делают им мелкие пакости? Люди вообще неохотно действуют под принуждением – а когда возможность оппонента принуждать ограничена, тем более.

    В чем же был смысл поведения WoS? В том, что в американском английском называется virtue signalling – «демонстрация добродетели». Чтобы показать, какие мы хорошие, мы порываем всякое общение с «плохими парнями», то есть, в данном случае, русскими учеными. Этот связано с уже сложившейся «cancel culture» – практикой разрыва всяких связей с людьми, которые были объявлены – в том или ином отношении – «плохими». Правда, «плохость» этих людей обычно привязывалась к их личным поступкам. Конечно, при этом обычно из мухи делали слона и цеплялись к мелочам – но речь шла о поступках самих людей.

    WoS объявил «плохими» и недостойными сотрудничества множество ученых просто по признаку гражданства. Высокоморальный WoS просто не может сотрудничать с людьми, которые согрешили тем, что не там родились и не там работают. Почему это привело к провалу?

    Успех Запада в противостоянии с социалистическим лагерем был связан, не в последнюю очередь, с тем, что называется «мягкой силой», культурным влиянием. Любые контакты с представителями незападного мира приветствовались – чем больше людей увидит привлекательность западного образа жизни, тем лучше.

    В годы СССР, при всей остроте идеологического противостояния, западные ученые были только рады общению с советскими коллегами. Проблемы могли возникнуть с другой стороны – ученого могли не выпустить из СССР. Но если выпускали, то на Западе его охотно принимали на научных конференциях, тем более, что советским ученым было что сказать. Это было связано с тем, что люди верили в универсальное значение науки, как благородного поиска знаний в интересах всего человечества. Ученые принадлежали к глобальной «Империи Интеллекта», которую не могли разрушить плохие отношения между государствами. То, что ученый трудился под властью какого-то глубоко несимпатичного правительства, не мешало видеть в нем коллегу. Эта открытость была, не последнюю очередь, порождена атмосферой свободной конкуренции – которая убеждала людей, что дружелюбие окупается. Я попробую привести пример.

    В XIX веке в США можно было увидеть вывески «Ирландцам (полякам, черным, евреям) вход запрещен», но были и другие: «Всем народам – добро пожаловать». Это в то время никак не регулировалось законом – просто предприниматели делали то, что считали нужным. И постепенно выяснилось, что вы можете сколько угодно не любить ирландцев, но, если напишете на вывеске «ирландцам вход воспрещен», они не исчезнут из мироздания. Они просто пойдут к вашим конкурентам. Или, хуже того, откроют свой собственный – ирландский – паб и начнут переманивать вашу клиентуру.

    В итоге оказывается, что жизнь заставляет поступаться антиирландскими принципами. Быть дружелюбным – выгодно, а искусственно ограничивать круг людей, которые могут взаимодействовать с вами на рынке – значит проиграть своим конкурентам. Эта культура открытости и сотрудничества вывела Запад в мировые лидеры.

    А это лидерство породило самоуверенность монополиста – который полагает, что кроме него, не к кому больше пойти, и сотрудничество с ним – это милость, в которой он может и отказать «недостойным». Санкции против российской науки (в частности, действия того же WoS) выдают именно эту уверенность в своей монополии. И тут оказывается, что эта монополия держалась на принципе «всем народам – добро пожаловать».

    Западные ресурсы – от социальных сетей до банков – процветали именно благодаря тому, что люди со всего мира находили их удобными и надежными. Если вы можете воспользоваться – для общения и работы – ресурсом, где никто не спрашивает про вашу национальность, оттенок кожи, политические симпатии – то зачем искать другой?

    Однако, когда такой ресурс начинает банить вас по паспорту – банки отбирают деньги, которые вы в них неосторожно положили, сетевые ресурсы делают недоступными произведения, которые вы на них создали, или, как в случае с WoS, ваши исследования отказываются вносить в базу данных – вам просто приходится искать что-то другое. И не только вам. Политическая ситуация непредсказуема, кого забанят в следующий раз – израильтян? китайцев? индийцев? – никто не знает, лучше не вкладывать свои деньги, время или усилия туда, где они могут пропасть. И клиенты покидают бывшего монополиста.

    Так надменность и самоуверенность разрушают то, что было создано дружелюбием и открытостью. Возможно, WoS извлечет из этого урок – и, будем надеяться, не только он.

    Другие материалы автора


    Главное
    Украинский летчик погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ
    Арестован экс-глава Службы госбезопасности Грузии
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    Финляндия поддержала Данию на фоне давления США по вопросу Гренландии
    RT посвятил сатирическую песню Рождеству в Европе
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации