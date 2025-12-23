Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

Известный российский ученый и популяризатор науки Артем Оганов рассказывает о том, как санкции против России, введенные библиометрическим монополистом Web of Science (WoS), обернулись против самой этой организации.

WoS запретил индексирование новых российских научных журналов, так что, как пишет ученый, «создавать новый журнал стало бессмысленно – его бы просто не заметили в «мировом» научном пространстве».

Однако «прошло три года. Монополия WoS трещит по швам. Появился наш Inventorus.ru, аналогичные китайские платформы, даже западные альтернативы. А сейчас – новый акт драмы. Французский CNRS (огромный Национальный центр научных исследований) отказывается от Web of Science. И перестаёт платить 1,4 млн евро в год. Их мотивация: база нерепрезентативна и даёт несправедливое предпочтение англоязычным журналам».

Это поучительная история говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. И это история не только про WoS – она про Запад вообще. На что рассчитывал WoS? На то, что российские ученые, огорчившись на такие затруднения, поднимут восстание?

Но это не сработало и не могло. Как и санкции вообще – с чего бы людям выступать против своего правительства из-за того, что иностранные правительства (или корпорации) делают им мелкие пакости? Люди вообще неохотно действуют под принуждением – а когда возможность оппонента принуждать ограничена, тем более.

В чем же был смысл поведения WoS? В том, что в американском английском называется virtue signalling – «демонстрация добродетели». Чтобы показать, какие мы хорошие, мы порываем всякое общение с «плохими парнями», то есть, в данном случае, русскими учеными. Этот связано с уже сложившейся «cancel culture» – практикой разрыва всяких связей с людьми, которые были объявлены – в том или ином отношении – «плохими». Правда, «плохость» этих людей обычно привязывалась к их личным поступкам. Конечно, при этом обычно из мухи делали слона и цеплялись к мелочам – но речь шла о поступках самих людей.

WoS объявил «плохими» и недостойными сотрудничества множество ученых просто по признаку гражданства. Высокоморальный WoS просто не может сотрудничать с людьми, которые согрешили тем, что не там родились и не там работают. Почему это привело к провалу?

Успех Запада в противостоянии с социалистическим лагерем был связан, не в последнюю очередь, с тем, что называется «мягкой силой», культурным влиянием. Любые контакты с представителями незападного мира приветствовались – чем больше людей увидит привлекательность западного образа жизни, тем лучше.

В годы СССР, при всей остроте идеологического противостояния, западные ученые были только рады общению с советскими коллегами. Проблемы могли возникнуть с другой стороны – ученого могли не выпустить из СССР. Но если выпускали, то на Западе его охотно принимали на научных конференциях, тем более, что советским ученым было что сказать. Это было связано с тем, что люди верили в универсальное значение науки, как благородного поиска знаний в интересах всего человечества. Ученые принадлежали к глобальной «Империи Интеллекта», которую не могли разрушить плохие отношения между государствами. То, что ученый трудился под властью какого-то глубоко несимпатичного правительства, не мешало видеть в нем коллегу. Эта открытость была, не последнюю очередь, порождена атмосферой свободной конкуренции – которая убеждала людей, что дружелюбие окупается. Я попробую привести пример.

В XIX веке в США можно было увидеть вывески «Ирландцам (полякам, черным, евреям) вход запрещен», но были и другие: «Всем народам – добро пожаловать». Это в то время никак не регулировалось законом – просто предприниматели делали то, что считали нужным. И постепенно выяснилось, что вы можете сколько угодно не любить ирландцев, но, если напишете на вывеске «ирландцам вход воспрещен», они не исчезнут из мироздания. Они просто пойдут к вашим конкурентам. Или, хуже того, откроют свой собственный – ирландский – паб и начнут переманивать вашу клиентуру.

В итоге оказывается, что жизнь заставляет поступаться антиирландскими принципами. Быть дружелюбным – выгодно, а искусственно ограничивать круг людей, которые могут взаимодействовать с вами на рынке – значит проиграть своим конкурентам. Эта культура открытости и сотрудничества вывела Запад в мировые лидеры.

А это лидерство породило самоуверенность монополиста – который полагает, что кроме него, не к кому больше пойти, и сотрудничество с ним – это милость, в которой он может и отказать «недостойным». Санкции против российской науки (в частности, действия того же WoS) выдают именно эту уверенность в своей монополии. И тут оказывается, что эта монополия держалась на принципе «всем народам – добро пожаловать».

Западные ресурсы – от социальных сетей до банков – процветали именно благодаря тому, что люди со всего мира находили их удобными и надежными. Если вы можете воспользоваться – для общения и работы – ресурсом, где никто не спрашивает про вашу национальность, оттенок кожи, политические симпатии – то зачем искать другой?

Однако, когда такой ресурс начинает банить вас по паспорту – банки отбирают деньги, которые вы в них неосторожно положили, сетевые ресурсы делают недоступными произведения, которые вы на них создали, или, как в случае с WoS, ваши исследования отказываются вносить в базу данных – вам просто приходится искать что-то другое. И не только вам. Политическая ситуация непредсказуема, кого забанят в следующий раз – израильтян? китайцев? индийцев? – никто не знает, лучше не вкладывать свои деньги, время или усилия туда, где они могут пропасть. И клиенты покидают бывшего монополиста.

Так надменность и самоуверенность разрушают то, что было создано дружелюбием и открытостью. Возможно, WoS извлечет из этого урок – и, будем надеяться, не только он.



