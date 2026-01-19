  • Новость часаЧисло жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Чтобы никто не мог отменить Новый год
    19 января 2026, 08:50 Мнение

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    В 2025 году президент России подписал Стратегию государственной национальной политики, где говорится о роли русского народа как государствообразующего, и Основы государственной языковой политики, подтверждающие статус русского языка как «важнейшего фактора формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности». И это не просто декларации. Ряд последних событий указывают на то, что в этих словах стоит увидеть именно ориентир для выстраивания внутренней политики.

    Можно вспомнить хотя бы недавний скандал в Екатеринбурге вокруг новогоднего украшения подъездов. Городские власти заявили, что «поступает много жалоб», предположительно, от новых жителей России, для которых такое украшение противоречит их культуре и обычаям, и обставили его требованиями, которые фактически позволят жалобщикам запретить (хотя бы в подъезде, где они живут) елки, гирлянды, снежинки и вообще все, что напоминает о Новом годе.

    Хотя после возникшего резонанса мэр пояснил, что вовсе «не запрещал отмечать Новый год», ситуация выглядит по меньшей мере двусмысленной. Опыт говорит о том, что группы, составляющие численное меньшинство, могут обладать непропорционально большим влиянием благодаря своей сплоченности, энергии («пассионарности», как сказал бы Гумилев) и целенаправленным лоббистским усилиям.

    В ситуации, когда возникают такого рода трения, важно заранее решить, в рамках какой культуры мы разрешаем возникающие противоречия. Например, в России мы традиционно празднуем Новый год и Рождество – при этом люди, разумеется, имеют полное право воздерживаться от участия в празднике, но не могут требовать его отмены. Конечно, миграция, как явление, существовала всегда. Люди стремились приезжать в крупные города, где у них была возможность заработать, и перебраться из бедных стран в более богатые.

    Однако важно различать два явления, которые могут быть ее результатом. Ассимиляция – когда вновь прибывшие воспринимают обычаи и культуру местного населения и постепенно сливаются с ним (как, например, ирландцы или итальянцы в США, которые не совсем легко, но все же сделались американцами). Или то, что называют «балканизацией» – когда на территории формально одного государства возникают районы, где люди говорят на разных языках, придерживаются разных обычаев, а главное, имеют совершенно разные лояльности. В наши дни мы наблюдаем это явление в Западной Европе.

    Россия движется в целом по той же траектории, что и Европа – хотя и несколько запаздывая. Негативный опыт Запада стоит того, чтобы его учесть. Например, недавно сообщалось об ироничной ситуации, когда в Ирландии (стране, в которой английский является наследием британского владычества) по-английски говорит больший процент населения, чем в Англии. Впрочем, оппозиционные политики (такие как Найджел Фарадж) уже давно жалуются на то, что «центральные районы многих английских городов сейчас являются какими угодно, только не английскими». Такое положение периодически взрывается тем, что британская пресса называет «расовыми беспорядками». Название это не совсем точно – некоторые темнокожие люди очень хорошо интегрированы в английское общество, а одна из самых красноречивых защитниц европейской идентичности Аян Хирси Али – чернокожая женщина сомалийского происхождения.

    Разделение пролегает не по цвету кожи – а по отношению к европейской цивилизации. Есть не так мало «небелых», которые полюбили европейскую цивилизацию и охотно стали ее частью. Есть не так мало белых (в том числе внутри политической элиты), которые настроены по отношению к своему культурному наследию резко нигилистически, примерно как большевики к «тяжелому наследию царского режима».

    Достаточно просто почитать британские форумы, чтобы убедиться, что межнациональные отношения в этой стране очень напряжены – и продолжают портиться. Это очень тревожное положение дел – и например, профессор военных исследований Лондонского королевского колледжа Дэвид Бетц считает вероятной гражданскую войну в Великобритании или Франции в течение ближайших пяти лет.

    Нам едва ли стоит двигаться в том же направлении. Общество сохраняет стабильность, когда существует несущая, преобладающая культура, задающая нормы, которые не ставятся под вопрос. Отсутствие безусловно признанных общих правил неизбежно порождает ситуацию постоянного выяснения отношений.

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. Это особенно важно в ситуации массовой миграции, когда вновь прибывшим нужно преодолеть дезориентацию и понять, с какими обычаями им теперь следует сообразовываться.

    И в России эта культура и язык – русские. Обеспечение прав всех граждан России, в том числе их права на развитие своих национальных культур, требует прежде всего мира и стабильности. А мир и стабильность предполагают, что вопрос о том, кто к кому приспосабливается (новоприбывшие к местным или наоборот), решен и закрыт навсегда.

    Сохранение национальной идентичности – это не вопрос сентиментальных переживаний. Это вопрос предотвращения гражданской смуты. Поэтому нам так важно сохранение, укрепление и развитие русской культуры, как несущей конструкции всей страны.

    Чтобы никому в голову не пришло попытаться отменить Новый год. 

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень

    «Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре». Такими словами глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил планы празднования 150-летия СТД в 2026 году. Но не только этим был примечателен День артиста, который впервые отметили в России 17 января 2026 года. Подробности

    США придумали новую схему влияния на весь мир

    «Потенциальную замену ООН» – как это уже назвали американские СМИ – начинает создавать президент США Дональд Трамп. На первый взгляд, перед нами признание Соединенными Штатами реалий многополярного мира. На самом же деле предложенный Трампом «Совет мира» нужен только для сохранения гегемонии США. О чем идет речь? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

