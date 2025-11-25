Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики

Tекст: Антон Антонов

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», – приводит РИА «Новости» текст указа.

В указе президента сообщается, что стратегия направлена на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах нацполитики, а также на развитие сотрудничества с гражданским обществом.

Отмечается, что современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное.

Стратегия состоит из 61 пункта, сгруппированных в шесть разделов, и определяет основы межнациональных отношений, приоритеты и цели государственной политики в этой сфере, передает ТАСС.

В частности, один из разделов посвящен обзору состояния межнациональных и межэтнических отношений в России, а другие касаются задач, принципов, а также особенностей реализации государственной национальной политики в различных регионах страны.

В стратегии отмечается, что выполнение поставленных задач направлено на укрепление государственного единства, обеспечение внутренней стабильности и гармоничного развития народов России.

Стратегия должна способствовать сохранению исторического единства, территориальной целостности, а также процветанию и развитию многонационального народа России, что рассматривается как основа самобытного государства-цивилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики.