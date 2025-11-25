Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», – приводит РИА «Новости» текст указа.
В указе президента сообщается, что стратегия направлена на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах нацполитики, а также на развитие сотрудничества с гражданским обществом.
Отмечается, что современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное.
Стратегия состоит из 61 пункта, сгруппированных в шесть разделов, и определяет основы межнациональных отношений, приоритеты и цели государственной политики в этой сфере, передает ТАСС.
В частности, один из разделов посвящен обзору состояния межнациональных и межэтнических отношений в России, а другие касаются задач, принципов, а также особенностей реализации государственной национальной политики в различных регионах страны.
В стратегии отмечается, что выполнение поставленных задач направлено на укрепление государственного единства, обеспечение внутренней стабильности и гармоничного развития народов России.
Стратегия должна способствовать сохранению исторического единства, территориальной целостности, а также процветанию и развитию многонационального народа России, что рассматривается как основа самобытного государства-цивилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики.