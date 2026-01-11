Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
СК сообщил о наличии у пропавшего в Красноярском крае Усольцева семьи за границей
Бывшая жена и сын пропавшего в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае Сергея Усольцева проживают за границей, и следователи пока не смогли установить их точное местонахождение, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, Сергей Усольцев был женат несколько раз, и часть его семьи находится вне России.
Во время похода с Сергеем Усольцевым были его нынешняя супруга Ирина и их общая пятилетняя дочь. Следователи уже допросили двух дочерей Усольцева от первого брака и сына Ирины от первого брака, все они признаны потерпевшими по делу.
Глава пропавшей в сентябре семьи из Красноярска Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в основном за нарушения в финансовой и налоговой сферах.
В 1990-х годах Усольцев участвовал в американской программе.
Следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями.
Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега.
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае завершили.