СК сообщил о наличии у пропавшего в Красноярском крае Усольцева семьи за границей

Tекст: Вера Басилая

Бывшая жена и сын главы семьи Усольцевых, пропавшей в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, проживают за границей, однако следователям пока не удалось установить их точное местонахождение, передает РИА «Новости».

По данным ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, Сергей Усольцев был женат несколько раз, и часть его семьи находится вне России.

Во время похода с Сергеем Усольцевым были его нынешняя супруга Ирина и их общая пятилетняя дочь. Следователи уже допросили двух дочерей Усольцева от первого брака и сына Ирины от первого брака, все они признаны потерпевшими по делу.

Глава пропавшей в сентябре семьи из Красноярска Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в основном за нарушения в финансовой и налоговой сферах.

В 1990-х годах Усольцев участвовал в американской программе.

Следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями.

Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега.

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае завершили.