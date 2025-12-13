Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.10 комментариев
СК сообщил о версии преступления в деле пропажи семьи Усольцевых
Следствие рассматривает возможность того, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями.
Руководитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин сообщил, что следствие продолжает рассматривать версию несчастного случая как основную, передает ТАСС.
По его словам, вероятнее всего, «это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли».
Однако параллельно сотрудниками СК отрабатывается и версия, что семья могла стать жертвой преступления, что также тщательно проверяется.
В ходе расследования организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Сейчас активно допрашиваются свидетели, уточнил Еремин.
Семья Усольцевых, состоящая из супругов и пятилетней дочери, отправилась в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин 28 сентября, после чего перестала выходить на связь.
Активная фаза поисков завершилась 12 октября, всего в ней участвовало более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны.
Погодные условия осложнили проведение поисков – в конце октября на месте выпал снег и усилился ветер.
Следователи при осмотре машины Усольцевых не нашли туристического снаряжения, однако обнаружили крупную сумму денег.
Выяснилось, что семья была одета легко, а последний сигнал телефона главы семьи поступил в семи километрах от поселка Кутурчин в день их пропажи.
Дело о безвестном исчезновении расследует управление по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Для установления обстоятельств к работам привлекались наиболее опытные следователи-криминалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ходе поисков семьи Усольцевых обследовали пещеру глубиной 15 метров и осмотрели гроты, но пропавших не нашли.
Пропажа семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть связана с ударом молнии.
Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.