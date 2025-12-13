СК сообщил о версии преступления в деле пропажи семьи Усольцевых

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин сообщил, что следствие продолжает рассматривать версию несчастного случая как основную, передает ТАСС.

По его словам, вероятнее всего, «это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли».

Однако параллельно сотрудниками СК отрабатывается и версия, что семья могла стать жертвой преступления, что также тщательно проверяется.

В ходе расследования организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Сейчас активно допрашиваются свидетели, уточнил Еремин.

Семья Усольцевых, состоящая из супругов и пятилетней дочери, отправилась в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин 28 сентября, после чего перестала выходить на связь.

Активная фаза поисков завершилась 12 октября, всего в ней участвовало более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны.

Погодные условия осложнили проведение поисков – в конце октября на месте выпал снег и усилился ветер.

Следователи при осмотре машины Усольцевых не нашли туристического снаряжения, однако обнаружили крупную сумму денег.

Выяснилось, что семья была одета легко, а последний сигнал телефона главы семьи поступил в семи километрах от поселка Кутурчин в день их пропажи.

Дело о безвестном исчезновении расследует управление по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Для установления обстоятельств к работам привлекались наиболее опытные следователи-криминалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ходе поисков семьи Усольцевых обследовали пещеру глубиной 15 метров и осмотрели гроты, но пропавших не нашли.

Пропажа семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть связана с ударом молнии.

Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.