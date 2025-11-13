Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.11 комментариев
Турист Тайганавт: Молния могла быть причиной исчезновения семьи Усольцевых
Пропажа семейства Усольцевых в Красноярском крае может быть связана с ударом молнии, заявил опытный путешественник и тревел-блогер Алексей Тайганавт.
Горы в южной части этого региона – популярное направление у туристов, один из друзей блогера недавно ходил туда с напарницей, пояснил Тайганавт в беседе с «Лентой.ру».
На одной из гор неожиданно начался дождь и ударила молния, мужчина получил ожоги, а его спутница погибла. При этом они начали поход в хорошую погоду.
«Невозможно было предугадать, что так произойдет», – заключил собеседник.
В Красноярском крае во время турпохода исчезла семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего главе семейства Сергею Усольцеву, вычислили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.
14 октября добровольцы прекратили поиски пропавшей семьи. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» указывали на шансы найти семью после схода снега.
По данным прессы, сам Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.