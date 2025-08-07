В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Алиев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Дональда Трампа прилетел в Вашингтон, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.
Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом по приглашению Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Президент Азербайджана был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.
Ожидается встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. По данным американских СМИ, на повестке может стоять подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Армянское правительство ранее подтвердило подготовку трехсторонней встречи в американской столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили, что подписание меморандума между Баку и Ереваном может привести к потере Арменией части территорий и изоляции от Ирана.
Лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.
Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.