  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    МВД возбудило первое дело против дроповода в России
    Глава НБУ объяснил необходимость переименования копейки
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    7 августа 2025, 14:28

    Алиев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Пашиняном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Дональда Трампа прилетел в Вашингтон, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.

    Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом по приглашению Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Президент Азербайджана был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    Ожидается встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. По данным американских СМИ, на повестке может стоять подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Армянское правительство ранее подтвердило подготовку трехсторонней встречи в американской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили, что подписание меморандума между Баку и Ереваном может привести к потере Арменией части территорий и изоляции от Ирана.

    Лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.

    7 августа 2025, 07:29
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о госдолге США после предложения американского подполковника Джеффри Фрица купить Командорские острова вызвал обсуждение в китайских СМИ.

    Китайское издание Baijiahao сообщило, что Захарова своей удачной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон, передает «Газета.Ru».

    Журналисты издания назвали «вопиющей наглостью» предложение Фрица выкупить за 15 млрд долларов принадлежащие России Командорские острова.

    Напомним, Захарова в ответ на предложение Фрица предложила потратить эти средства на оплату госдолга США. По мнению китайских журналистов, этим высказыванием Захарова затронула одну из самых болевых точек Соединенных Штатов.

    В материале отмечается, что после ироничного замечания российского дипломата в Соединенных Штатах быстро прекратили дискуссию о Командорских островах, а сама шутка вызвала смущение в американских кругах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    6 августа 2025, 15:42
    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

    «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    7 августа 2025, 13:04
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    6 августа 2025, 22:25
    Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа о встрече спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, назвав переговоры прогрессом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа по поводу «высокопродуктивной встречи» спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», – заявил Дмитриев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Глава РФПИ отметил торжество диалога по итогам переговоров Путина и Уиткоффа.

    7 августа 2025, 01:51
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине

    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования конфликта на Украине, США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны – это территории», – передает слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он добавил, что прекращение огня должно стать частью процесса урегулирования, чтобы стороны могли обсуждать детали мирного соглашения. По его словам, «трудно вести переговоры, когда вы стреляете друг в друга».

    «Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», – пояснил он, добавив, что потребуется «пройти долгий путь».

    Рубио сказал, что США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа получили более ясное представление о том, на каких условиях Россия готова рассматривать завершение конфликта, передает РИА «Новости».

    В ближайшие дни США намерены провести переговоры с европейскими союзниками и представителями Киева для оценки перспектив сближения позиций между Москвой и Киевом. От прогресса на этих переговорах, по словам Рубио, будет зависеть возможность будущей встречи президентов США, России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума США о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    6 августа 2025, 15:28
    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После личной встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    После встречи специального посланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подвел итог переговорам.

    В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев отметил, что благодарит всех за пожелания успешного визита американского представителя.

    «Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев.

    Дмитриев также подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии диалога между Россией и США, не вдаваясь в детали прошедших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов. После чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    6 августа 2025, 16:36
    Уиткофф заказал большой чебурек перед встречей в Кремле

    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед официальными переговорами в Кремле спецпосланник США Стив Уиткофф выбрал на завтрак московский чебурек La Grande за 550 рублей.

    Как передает РИА «Новости», спецпосланник президента США Стив Уиткофф заказал на завтрак большой чебурек La Grande с бараниной и говядиной в одном из ресторанов Москвы перед переговорами с Владимиром Путиным в Кремле.

    Блюдо по форме напоминает «колобка» или большую буханку хлеба. К чебуреку предлагают одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться, а также отмечают, что его удобно разрезать ножом. Чебурек выглядит объемным из-за воздуха внутри, а не из-за плотной начинки. Цена позиции в меню составляет 550 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Переговоры между Путиным и Уиткоффом прошли в полезном и конструктивном ключе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами после личной встречи лидеров.

    Переговоры в Кремле длились около трех часов.

    6 августа 2025, 15:57
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    6 августа 2025, 20:23
    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа

    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер уточнил, что его представитель вернулся с переговоров, где «был достигнут большой прогресс», передает РИА «Новости». Трамп сообщил, что после беседы Уиткоффа с Путиным проинформировал ряд союзников из Европы об итогах диалога. Он отдельно подчеркнул, что все стороны согласились с необходимостью завершения боевых действий на Украине.

    «Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что намерен продолжить усилия по урегулированию в ближайшее время.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

    6 августа 2025, 22:15
    Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

    Tекст: Антон Антонов

    В новом указе, который продлил режим национального чрезвычайного положения в США, связанный с действиями России в отношении Украины, глава американского государства Дональд Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США.

    Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.

    Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».

    6 августа 2025, 14:47
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

    Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа завершилась в Кремле, передает ТАСС.

    Переговоры двух представителей государств продлились около трех часов. О содержании беседы официальной информации пока не поступало. Пресс-служба российского лидера подтвердила сам факт завершения встречи в заявленное ранее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    6 августа 2025, 21:56
    Названо число размещенных США в июле ядерных бомб в Британии

    @ U.S. Military

    Tекст: Вера Басилая

    В июле на главной авиабазе США в Восточной Англии Лейкенхит могли быть размещены не менее 20 ядерных бомб B61-12, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

    США, вероятно, разместили по меньшей мере двадцать ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алистер Бернетт, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что организация NukewatchUK предоставила веские доказательства возвращения ядерного оружия на британскую авиабазу в июле, а учитывая присутствие специализированных самолетов, речь практически наверняка идет о бомбах B61-12.

    Бернетт добавил: «ICAN и другие эксперты предсказывали этот шаг больше года после того, как Федерация американских ученых сообщила о модернизации базы для хранения этих бомб», – добавил Бернетт.

    По его оценке, на авиабазе Лейкенхит в июле могли быть размещены не менее двух десятков боеголовок.

    По словам Бернетта, из-за высокой секретности сложно говорить о точных цифрах, однако по наиболее приблизительным данным, у США около 100 аналогичных бомб, хранящихся в пяти других странах НАТО. Он подчеркнул, что в Британии их количество, вероятно, составляет не менее 20 штук.

    В 1954 году авиабазу Лейкенхит выбрали одной из баз для размещения американского ядерного вооружения, а к 2008 году вывезли оттуда 110 бомб из-за снижения угрозы ядерной войны. В последние годы Россия указывает на рост военной активности НАТО у западных рубежей, а в МИД России отмечают, что готовы к диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

    Премьер-министр Кир Стармер объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых поступят в Британию к концу десятилетия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО.

    7 августа 2025, 11:34
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    7 августа 2025, 11:07
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    6 августа 2025, 20:07
    Назван возможный срок введения вторичных санкций США против России

    @ DPA Pictures Alliance/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ожидается, что новые вторичные санкции Соединенных Штатов против России будут введены в пятницу, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    «Вторичные санкции в отношении России, как ожидается, будут введены в пятницу», – пишет Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее в США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике. Газета The New York Post сообщала о возможном отказе США от санкций против России.

    Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа. Он предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    6 августа 2025, 19:04
    Рубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация страны обсудит итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.

    Он отметил, что в течение дня в Вашингтоне рассмотрят результаты этой поездки и могут выступить с официальным заявлением, передает РИА «Новости».

    «Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть, позитивные, а может, и нет. Посмотрим», – подчеркнул Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте США.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

