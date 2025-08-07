В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
После подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Николом Пашиняном интересов своей страны и ее народа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее сообщалось о подготовке подписания в Белом доме армяно-азербайджанского соглашения о взаимопонимании.
«Действия Пашиняна очень похожи на окончательную сдачу интересов Армении и ее народа в обмен на личные гарантии себе и своей семье. Политику могли пообещать, что после прекращения деятельности на посту премьера он сможет без проблем уехать в США или одну из стран ЕС», – допустил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
Аналитик предположил, что в документе, среди прочего, будет оговорено решение спора по Зангезурскому коридору. Причем в соглашении даже может участвовать некая американская фирма, аффилированная с кем-то из команды Трампа. «При таком сценарии от Армении будет отторгнута еще часть территории, а Азербайджан получит прямое сообщение с Турцией и Нахичеванью», – допустил он.
На этом фоне аналитик не исключил, что у армянского премьера есть и финансовые интересы в будущих совместных проектах с Баку. «Армения же в итоге может быть отрезана от своих партнеров, например, от Ирана, и станет еще более открыта для противников», – указал спикер.
Собеседник напомнил, что ранее официальный Ереван опровергал намерение заключить соглашение с Баку и клеймил всех, кто предполагал такое развитие событий. «А сейчас все, по сути, поставлены перед фактом будущего подписания меморандума. Судя по всему, они готовили этот документ довольно долго, не меньше года», – предположил политолог.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.
По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.
В статье оговаривается, что политики могу подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения, что даст Трампу повод говорить о своей причастности к дипломатическому урегулированию ситуации в регионе.
Издание Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома также сообщает, что Алиев и Пашинян в пятницу прибудут на встречу с Трампом.
В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления здесь военной базы США.